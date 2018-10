Niedrigster Wert seit 25 Jahren

Für die Mannheimer Arbeitsagentur war der Oktober ein wahrhaft „goldener“ Monat. Bescherte er doch die niedrigste Arbeitslosenquote seit einem Vierteljahrhundert. 4,6 Prozent – das war zuletzt 1993 in den Statistiken der Agentur zu lesen. Mit 7687 Frauen und Männern waren 358 Arbeitslose weniger gemeldet als noch im September. Vergleicht man die Zahlen mit dem Vorjahr, so steht unterm Strich sogar ein Minus von 9,5 Prozent. 2017 waren zum gleichen Zeitpunkt noch 804 Menschen mehr ohne festen Job.

Ganz gleich ob Frauen oder Männer, Junge oder Alte, Menschen, die schon seit mehr als zwei Jahren oder gerade erst arbeitslos geworden sind – von dem Dauer-Hoch im Oktober profitieren alle Personengruppen, die in den Statistiken erfasst sind. Das freilich in unterschiedlicher Intensität, rein statistisch haben hier Ausländer (-4,7 Prozent) und Frauen (-4,5 Prozent) die Nase vorne. Der Trend weist weiter in eine positive Richtung, zwar lag der Neuzugang an Arbeitslosen im Oktober um ein Prozent höher als noch im Vormonat, bei den Abgängen aus Arbeitslosigkeit konnte Mannheim dagegen um 1,6 Prozent zulegen.

„Die konjunkturell günstige Arbeitsmarktsituation führt auch zu Fachkräfteengpässen in unterschiedlichen Branchen“, vermeldet Agenturchef Ulrich Manz. Dem versucht seine Agentur mit Qualifizierungen von Arbeitslosen weiter gegenzusteuern. Der Blick auf die gemeldeten Stellen zeigt, dass der Bestand gegenüber dem September-Wert um 163 auf 3793 zurückgegangen ist. Vergleicht man die Zahl mit 2017, ist ein Plus von fast fünf Prozent zu sehen. Gesucht wird einmal mehr Fachpersonal im Gesundheitswesen, im Kaufmännischen sowie im Elektro-Bereich. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018