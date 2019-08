Nikolas Löbel tourt durch Stadtteile

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel besucht mit einer Veranstaltungsreihe die Marktplätze der Stadt: Von Montag, 26. August, bis Donnerstag, 29. August, macht Löbel jeden Abend um 19 Uhr in einem anderen Stadtteil Station. „Bundestag Open Air“ hat Löbel das Format genannt, weil es die offene Aussprache ermöglichen soll und unter freiem Himmel stattfindet. Dabei stellt Löbel seine Arbeit im Deutschen Bundestag vor, danach sollen die Bürger in einer offenen Aussprache zu Wort kommen: „Eine lebendige Debatte ist ausdrücklich erwünscht“, sagt Löbel. Es werden Stühle ähnlich dem Bundestag im Halbkreis aufgestellt, so dass niemand lange stehen muss. Die Stationen: Meeräckerplatz im Lindenhof (26.08), Marktplatz in Wallstadt (27.08), Kapuzinerplanken in der Innenstadt (28.08) und Sandhofen auf dem Stich (29.08). Beginn ist jeweils um 19 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. lia

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019