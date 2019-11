Nikolas Löbel zieht Halbzeit-Bilanz

Halbzeit im Bundestag. Zur Hälfte der Wahlperiode zieht Mannheims direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel Zwischenbilanz: Welche Erfolge hat die Große Koalition vorzuweisen? Welche Baustellen sind offen? Bei einem Bürgergespräch in der Innenstadt berichtet Löbel von seiner eigenen Arbeit im Bundestag und stellt sich den Fragen der Gäste. Auch der Blick nach vorn soll nicht fehlen: Nikolas Löbel skizziert, was die Koalition in den folgenden zwei Jahren noch erreichen will und nimmt Anregungen und Hinweise mit nach Berlin. Für die Teilnahme an der Veranstaltung an diesem Dienstag, 19. November, um 19.30 Uhr im Café Sammo in B 1, 6a (Breite Straße) ist keine Anmeldung nötig. red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.11.2019