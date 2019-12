Nikolaus – Held und Heiliger

Der Sommer ist kaum vorbei, da treten sie schon in wahren Kohorten auf: Die Schoko-Weihnachtsmänner in allen erdenklichen Farben, Formen und Größen. Ganz selten nur so, wie es bei einem Bischof sein sollte: Mit Bischofsstab und Mitra. All diese Verirrungen der Schokoladenindustrie können ihm offensichtlich nichts anhaben: dem Heiligen Nikolaus. Auch die Tatsache nicht, dass ihm 1969 Papst Paul VI seinen Gedenktag genommen und ihn aus dem römischen Generalkalender gestrichen hat.

1500 Jahre Tradition, legendäre Überhöhung, kitschigste Verniedlichung, gnadenlose Vermarktung und pädagogische Instrumentalisierung hat der große alte Mann erstaunlich gut überstanden: Wer Augen hat zu sehen, entdeckt hinter den flapsigen Nikoläusen und hinter dem oft nur formal lebendigen Brauchtum ein Stück der Botschaft des alten Bischofs, die in der Legende erhalten wurde.

Der Heilige Nikolaus – vielleicht der bekannteste Heilige in unserer Zeit; im Winter jedenfalls in aller Munde. Was aber steht hinter diesem Menschen, dass wir ihn nach so langer Zeit noch in unserem Gedächtnis haben?

Legenden um zwei Personen

Wir wissen heute, dass es wahrscheinlich einen Nikolaus als Bischof von Myra in Kleinasien gegeben hat. Was wir nicht wissen ist, wann genau er gelebt hat. Sicher ist, dass er seit dem 4./5. Jahrhundert verehrt wurde. Vermutlich fand im Laufe der Zeit eine Vermischung der Legenden statt, die sich um zwei unterschiedliche Personen rankten: Einmal Legenden um Nikolaus, den Bischof von Myra und zum zweiten Legenden um Nikolaus, den Abt von Sion, Bischof von Pinora. Der Heilige hat die Profanisierung und den Einsatz in der Werbung überstanden und damit seinem Namen alle Ehre gemacht; Nikolaus ist griechisch und setzt sich aus Nike (Sieg) und Laos (Volk) zusammen.

Ein Sieger, ein Heiliger, der – der Legende nach – wunderbare Dinge vollbracht hat. Er wird als Bischof verehrt, der eingreift, wenn er drei armen Mädchen zu einer Mitgift verhilft oder – er ist auch der Patron der Seefahrer – selbst in die Takelage des Schiffes greift, persönlich auf dem Richtplatz erscheint, um die Hinrichtung von Unschuldigen zu verhindern oder dem Kaiser im Traum erscheint, um ihm mit furchtbaren Strafen zu drohen, wenn er vom geplanten Unrecht nicht absieht, um am Schluss mit den Worten aufzutreten: „Mein Name ist Nikolaus, Nikolaus von Myra“. Hollywood hätte es nicht besser inszenieren können.

Ein Held ohne Starallüren

Die Seeleute, die in der Not den Bischof um Hilfe anrufen, haben nicht damit gerechnet, dass er leibhaftig auf ihrem Schiff erscheint – nicht, um den Seesturm zu beruhigen, sondern um persönlich Hand anzulegen, damit das Schiff gut durch den Sturm kommt. Ein Tatwunder, das wohl verdeutlichen will: Hättet ihr nur auf euer Können als Seeleute vertraut, dann hättet ihr meine Hilfe vermutlich nicht gebraucht.

Vielleicht ist gerade das der Punkt, warum der Heilige Nikolaus hinter all dem Kitsch, Glitzer und Kommerz noch immer in Erinnerung ist: ein Heiliger, der ganz persönlich da war, wo es Not tat, ohne Starallüren. Einer, der in Person da war, menschlich und mit einem Blick für das, was notwendig war. Und nicht zuletzt auch mit Zivilcourage, furchtlos gegenüber den Mächtigen seiner Zeit. Ein Held. Sein Name ist Nikolaus, Nikolaus von Myra.

Volker Imgram, Pastoralreferent Seelsorgeeinheit Mannheim Nord

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019