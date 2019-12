Nikolauskonzert der Bläserphilharmonie im Mozartsaal

Das Nikolauskonzert der Mannheimer Bläserphilharmonie findet am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr im Mozartsaal des Rosengartens statt. Präsentieren werden das Orchester mit Solist Hector Prieto Sanchez ein Programm mit klassischen Werken, dem speziell für die Musiker um Dirigent Miguel Ercolino komponierten Konzert für Bassposaune von Lucian Beschiu und traditionell besinnlichen Stücken. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Bläserphilharmonie“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Das Foto entstand während eines Konzerts in der Konzerthalle der Verbotenen Stadt in Peking. Dort trat das Ensemble im Rahmen seiner China-Reise auf. red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2019