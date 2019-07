NO2-Werte unter Grenze

Die Stadt hat Ergebnisse von den Messungen der Luftqualität, im speziellen die Werte von Stickstoffdioxid (NO2) in Feudenheim und Neckarau veröffentlicht. Demnach wurde in der Hauptstraße (Feudenheim) im ersten Quartal dieses Jahres eine mittlere NO2-Konzentration in Höhe von 31 Mikrogramm pro Kubikmeter festgestellt, in der Neckarauer Straße (Neckarau) lag der Mittelwert im gleichen Zeitraum bei 37 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Die daraus prognostizierten Jahresmittelwerte in der Hauptstraße liegen laut Mitteilung der Stadt deutlich unterhalb des Immissionsgrenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) wird die Messungen in Feudenheim deshalb nicht fortführen. In der Neckarauer Straße waren die gemessenen Konzentrationen höher, aber auch unter dem gültigen Grenzwert. Die Messung an dieser Stelle wird von der LUBW vorläufig weitergeführt. Im Januar hatte die LUBW mit den Sondermessungen begonnen. Die Messungen waren auf drei Monate angelegt. red/jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019