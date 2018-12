„Noch die Zigarette zu Ende geraucht“

Weil sie versucht hat, ihren Ex-Freund zu töten, muss eine 45-Jährige für fünf Jahre in Haft. Das hat das Landgericht gestern entschieden.

Die Worte des psychiatrischen Gutachter Hartmut Pleines sitzen an diesem letzten Verhandlungstag präzise. Sie sind fast so scharf wie jenes Messer, mit dem Filiz M. Ende Januar laut Urteil versucht hat, ihre ehemalige Affäre für immer zum Schweigen zu bringen: „Die Beschuldigte litt zum Tatzeitpunkt eindeutig an keiner der großen psychiatrischen Störungen.“

Zwar sei das Leben der 45-jährigen Bulgarin als Anhängerin der türkischen Minderheit im eigenen Land „psychisch belastet“ gewesen, „doch es zeigt sich eine Probandin, die in ihrer Leistungsfähigkeit nicht im Mindesten beeinträchtigt ist.“ Pleines hat auf den vorliegenden Videoaufzeichnungen aus dem Café Vilnius in der Innenstadt vielmehr eine „lebenskompetente Frau“ erkannt, die ihrem Ex-Liebhaber nach vorhergegangenem Gespräch mit voller Wucht in den Rücken stach und sich danach wieder an den Tisch setzte, um zur Routine zurückzukehren. Der Beschuldigten zugewandt sagt Pleines: „Sie haben sogar noch die angebrannte Zigarette zu Ende geraucht, den Aschenbecher gesäubert und erst dann die Polizei gerufen.“

Entsprechend konsterniert blickt M.s Verteidiger Markus Schwab in die Runde. Bereits vor zwei Monaten wollte Schwab kurz vor Schließung der Beweisaufnahme noch eine „affektive Ausnahmesituation“ bei seiner Mandantin erkannt haben, die das Fass zum Überlaufen gebracht habe, und beantragte das Gutachten. Nach den Pleines’ Ausführungen bleiben dem Anwalt einige Fragen, dann wird plädiert. Weil die anwesende Familie der Angeklagten von den sexuellen Abenteuern mit Ali S. nichts wissen soll, will die Kammer weder Gäste noch die Presse bei den Anträgen im Saal haben – am Ende ist das Urteil des Vorsitzenden Richters Gerd Rackwitz eindeutig.

Fünf Jahre muss Filiz M. wegen versuchten Totschlags hinter Gitter. Ein Schuldspruch, den die 45-Jährige in sich zusammengekauert und in ihr Taschentuch weinend hört. Rackwitz resümiert derweil die ganze Tat noch einmal in sämtlichen relevanten Details. Zum einen habe Filiz M. die Beziehung zu ihrem späteren Opfer Ali S. trotz ihres schlechten Gewissens immer wieder reaktiviert und damit also auch taktisch gesteuert, auf der anderen Seite die sexuellen Abenteuer über mehrere Monate vor ihrem Ehemann geheim gehalten.

Dass es durch Ali S. sexuelle Zudringlichkeiten gegeben haben soll, konnte ebenso wiederlegt werden, wie die Behauptung, sie sei sich über die Wirkung der Stiche nicht im Klaren gewesen. Auch das zudringliche Stalking des späteren Opfers könne dieses kriminelle Handeln nicht relativieren. mer

