Noch freie Plätze für Gasthörer

An der Universität Mannheim, beginnt am Montag, 2. September, die Vorlesungszeit und es gibt es noch freie Gasthörerplätze. Am Freitag, 30. August, findet 10.30 Uhr im Hörsaal M 003 der Begrüßungstag des Gasthörer- und Seniorenstudiums statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die am Programm teilnehmen oder sich informieren möchten. Mit mehr als 250 Lehrveranstaltungen soll für die rund 450 Teilnehmer des Gasthörer- und Seniorenstudiums ein abwechslungsreiches Programm geboten werden. Die Veranstaltung beginnt mit einer Einführung, darauf folgt eine Ansprache von Historiker Philip Gassert zum Thema Protestgeschichte. Thema des Vortrags: „Warum demonstrieren die Menschen immer noch auf der Straße?“ Weitere Informationen gibt es unter Tel.: 0621/1 81 11 66 oder online auf www.uni-mannheim.de/gasthoerer. cari

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.08.2019