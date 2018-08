Noch Helfer gesucht

Anzeige

„Es ist mittlerweile eine Traditionsveranstaltung für Mannheim“, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz über den Freiwilligentag der Metropolregion. Auch dieses Jahr wollen Mannheimer Vereine unter dem Motto „Wir schaffen was“ etwas in der Stadt verändern. Zum sechsten Mal bitten die teilnehmenden Gruppen um ehrenamtliche Helfer und Materialspenden, um am 15. September so viel wie möglich zu erreichen.

Die Aktion in der gesamten Metropolregion möchte insgesamt 290 Projekte umsetzen, 22 davon in Mannheim. Um so viel an nur einem Tag zu schaffen, werden allein in Mannheim rund 450 Helfer gesucht. Bis jetzt haben sich erst ungefähr die Hälfte registriert.

„In der Gemeinschaft Gutes tun. Das ist die Idee des Freiwilligentages“, sagt Kurz. Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, ins Ehrenamt hineinzuschnuppern, ohne sich gleich einem Verein für lange Zeit zu verpflichten. „Für jeden gibt es eine Aufgabe“, dieser Überzeugung ist der Projektleiter des Freiwilligentages bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Roderick Haas. „Es können auch immer noch neue Projekte angemeldet werden“, so Haas.