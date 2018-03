„Noch ist keine Tonne stehengeblieben“

Anzeige

Bleibt es bei den vorgesehenen Abholterminen?

Laut Umwelt- und Bürgerdienstedezernat werden alle Termine im Abfallkalender eingehalten.

Wie sieht die aktuelle Situation bei den Gelben Tonnen aus?

„Bis jetzt ist noch keine einzige Wertstofftonne stehengeblieben“, so die Stadt. Sie sei in Gesprächen mit ELS und Knettenbrech und Gurdulic.

Für welche Bereiche war bisher die Stadt zuständig und für welche Knettenbrech und Gurdulic?

In der Neckarstadt und den nördlichen Vororten leert die städtische Müllabfuhr die Wertstofftonnen. Knettenbrech und Gurdulic machen das bisher im Zentrum sowie im Osten und Süden Mannheims.

Was sagt die Firma Knettenbrech und Gurdulic?

Das Entsorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden leert die Wertstofftonnen derzeit auf eigenes Risiko, wie Mitgesellschafter Patrick Gurdulic auf Anfrage mitteilt. Sein Unternehmen verhandelt mit der Stadt und dem Entsorgungspartner Alba-Group darüber, wie die Leerung der Tonnen weitergehen kann. Patrick Gurdulic zeigt sich „sicher“, dass noch vor Ostern eine Lösung gefunden wird: „Es geht letztlich darum, wer am Ende bezahlt.“

Was passiert mit dem Inhalt der Wertstofftonnen?

Derzeit lagern die Abfälle in einer Leichtbauhalle auf dem Gelände von Knettenbrech und Gurdulic am Verbindungskanal. Es ist unklar, seit wann und wie viel Müll von dort nicht mehr abgeholt wurde. Für die Abholung ist die Firma Alba-Group mit Hauptsitz in Berlin zuständig. Deren nordbadische Niederlassung bringt die Wertstoffe zur Sortieranlage in Walldürn, von dort gehen sie getrennt nach Kunststoff, Getränkekartons und Metall zu Recycling- bzw. Entsorgungsfirmen. Auch Alba hat offenbar seit geraumer Zeit von ELS keine Zahlungen mehr erhalten und seine Dienstleistung eingestellt.

Gibt es dazu eine Stellungnahme von Alba?

Unternehmenssprecherin Susanne Jagenburg möchte über „aktuelle Verfahren und Vertragsverhältnisse“ keine Auskunft geben. Man könne nur die Sortierung der Wertstoffe vornehmen, „wenn die Bezahlung auch sichergestellt ist“. Ihr Unternehmen habe „mit verschiedenen Dualen Systemen Verträge über die Sortierung der in Mannheim erfassten Leichtverpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen. Lediglich die Mengen eines einzelnen Dualen Systems sortieren wir nicht mehr in Walldürn. Die betrifft daher auch nur eine sehr geringe Menge der Mannheimer Leichtverpackungsabfälle (rund fünf Prozent).“

Was sagt die insolvent gegangene Bonner Firma ELS?

Sie stehe in intensivem Kontakt mit Knettenbrech und Gurdulic. „Zurzeit hat unser Partner nicht die Absicht, seine Leistungen für ELS einzustellen“, betont Unternehmenssprecherin Angela Emons. Daher bestehe „im Moment auch keine Notwendigkeit für die Stadt“, die Entleerung der Gelben Tonnen zu übernehmen. Man sei zuversichtlich, „offene Punkte zügig zu klären, so dass keine Folgen für die Allgemeinheit in Mannheim entstehen“.

Wo ist das Duale-System-Unternehmen noch aktiv?

Nach eigenen Angaben ist ELS in allen Bundesländern flächendeckend zugelassen „und entsprechend operativ tätig“. Die Tätigkeit als Duales System solle auch während der Insolvenz in Eigenverwaltung fortgeführt werden. Ziel sei eine Sanierung und „die Arbeitsplätze sowie die Vertragsbeziehungen zu unseren Leistungspartnern zu erhalten“.

Die Stadt will ihre entstehenden Kosten zurück. Hat sie Chancen?

Laut ELF wird allen Vertrags- und Leistungspartnern angeboten, insolvenzbedingte Schäden vorzubringen und selbst als Gläubiger aufzutreten. Das würde auch für die städtische Abfallwirtschaft gelten.

Was ist mit der Sicherheitsleistung, die das Unternehmen beim Stuttgarter Umweltministerium hinterlegen musste?

Nach Angaben des Ministeriums hat ELS – entsprechend landesweitem Marktanteil in 2015 – für ganz Baden-Württemberg nur 50 000 Euro hinterlegt. Selbst wenn die Stadt davon den Hauptteil bekäme, wäre das nicht sonderlich viel. Das Land wollte zwar auf dem Rechtsweg durchsetzen, dass die Sicherheitsleistung verdreifacht wird. Aber noch ist das Verfahren in Mannheim am Verwaltungsgerichtshof anhängig.

Was kann das Land jetzt tun, um der Stadt hier zu helfen?

Das Umweltministerium verweist darauf, dass es sich hier um einen privatrechtlichen Entsorgungsstreit handele, der die kommunalen Abfallbehörden betreffe. Man sehe sich aber im Bestreben bestätigt, den Kommunen die alleinige Verantwortung für Wertstofftonnen zu übertragen. Das hatte 2015 auch der Mannheimer Gemeinderat einstimmig gefordert. Eine entsprechende Länderinitiative scheiterte vor zwei Jahren allerdings am Nein der Bundesregierung. „In dieser Legislaturperiode wollen wir einen neuen Anlauf starten“, sagt Ministeriumssprecher Frank Lorho.

Und im konkreten Fall unternimmt das Land nichts?

Laut Lorho wirft die Insolvenz von ELS „eine Reihe von bislang nicht da gewesenen und ungelösten Rechtsfragen“ auf. So prüfe das Land beispielsweise, ob man die Zulassung des Unternehmens nachträglich widerrufen könne.

Mannheim will nun maximal eine Million Euro bereitstellen. Wie lange wird das reichen?

Dazu könne sie derzeit keine Angaben machen, so die Stadt, „weil wir noch nicht wissen, ob tatsächlich, ab wann, in welcher Länge oder welcher Form die Abholung der Wertstofftonne durch Knettenbrech und Gurdulic wegfallen wird“.

Um welche Abfallmenge geht es hier überhaupt?

Die Mannheimer Haushalte verursachen laut Abfallstatistik des Landes gut 7100 Tonnen Wertstoffabfälle (rund 24 Kilo je Einwohner) im Jahr. Etwa 6300 Tonnen sind sogenannte Leichtverpackungen, hinzu kommen 77 Tonnen Kunststoff und 969 Tonnen Metall.

Hat das Problem etwas mit der Einführung der Gelben Tonnen im Januar 2017 zu tun?

Nein, darauf hat die Stadt ausdrücklich hingewiesen: „Die jetzige Situation ist nicht der Wertstofftonne geschuldet, sondern wäre in gleicher Weise auch bei Beibehaltung des Gelben Sacks entstanden.“

