Noch kein Verfahren vor Gericht

Zur Verhältnismäßigkeit der nächtlichen Ausgangssperre in Mannheim ist bisher keine richterliche Entscheidung zu erwarten. Ein Sprecher des Karlsruher Verwaltungsgerichts teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, bei der zuständigen Kammer sei noch kein Verfahren anhängig. Dass am Freitag ein entsprechender Eilantrag eingeht, gilt als unwahrscheinlich: Gemäß der Allgemeinverfügung der Stadt endet die Maßnahme am Montag um 5 Uhr.

Ob dann aber die Bürger tatsächlich auch ohne triftige Gründe nach 21 Uhr wieder rausdürfen, ist sehr fraglich. Ein später ergangener Erlass des Stuttgarter Sozialministeriums für Corona-Hotspots (wir berichteten) sieht vor, dass die Ausgangssperre erst aufgehoben werden darf, wenn der örtliche Inzidenzwert an fünf Tagen nacheinander weniger als 200 beträgt. In Mannheim liegt er seit knapp einem Monat permanent über dieser Marke, und aktuell bei 246,3.

Die fünf Tage unter 200 sind also bis Montag gar nicht mehr zu schaffen. Allerdings gibt es hier keine automatische Verlängerung, Stadt und Land sind dazu nach wie vor im Gespräch. Am Donnerstag hieß es von beiden Seiten, es gebe noch keinen neuen Stand. Verwiesen wurde auch auf die deutschlandweite Debatte um weitere Verschärfungen.

Linke und FDP gespalten

Der Kreisverband der Linken kritisierte unterdessen die Ausgangssperre. Sie sei „ein massiver Eingriff in die persönliche Bewegungsfreiheit“ und zur Senkung der Infektionszahlen nicht geeignet. Dagegen hatte die Fraktion LI.PAR.Tie die Maßnahme angesichts des Infektionsgeschehens und der Lage in den Kliniken für notwendig erklärt.

Die FDP äußerte sich in einer gemeinsamen Stellungnahme von Fraktion und Kreisverband ambivalent. Zwar bedeute die Ausgangssperre einen „gravierenden Grundrechtseingriff“ auch für zahllose Menschen, die sich schon zuvor verantwortlich verhalten hätten, so der Kreisvorsitzende Konrad Stockmeier. „Gleichzeitig ist die Ausgangsbeschränkung zur Zeit am effektivsten durch die Polizei kontrollierbar und wahrt den Schutz der Privaträume.“

