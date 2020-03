Noch mehr Schließungen

Auch viele Museen, Kulturstätten und sonstige Einrichtungen bleiben ab sofort geschlossen. Das Technoseum teilte am Montag mit, „bis auf Weiteres“ zu schließen. Wer beim Museum einen Kindergeburtstag, eine Führung oder einen Workshop gebucht hatte, werde gesondert informiert. Alle Buchungen würden kostenfrei storniert. Auch der Kabarett-Abend mit Philipp Weber am 18. März fällt aus, die Kosten für bereits gebuchte Karten werden zurückerstattet. Das Marchivum kündigte an, bis vorerst 19. April seine Ausstellungen zu schließen. Bis dahin finden auch keine Vortragsveranstaltungen statt.

Die Reiss-Engelhorn-Museen schließen ihre Ausstellungshäuser bis auf Weiteres. Davon betroffen sind alle aktuellen Sonderausstellungen sowie die ständigen Sammlungen im Zeughaus und im Museum Weltkulturen. Führungen, Vorträge, Konzerte, Kulturabende und das Kinderprogramm finden nicht statt.

Der Energieversorger MVV stellt ab Mittwoch „vorübergehend“ die persönliche Beratung im Kundenzentrum E.forum am Luisenring und der MVV-Nachbarschaftsoase auf Franklin ein. Die Selbstbedienungsterminals mit Kassenautomaten im E.forum (montags bis samstags von 6.30 bis 22 Uhr) sowie Online-Services seien weiterhin nutzbar. Auch telefonisch (0800/6 88 22 55) und per E-Mail (kontakt@mvv.de) seien die Mitarbeiter weiterhin erreichbar.

Das Stadtmarketing hat die Touristinformation am Hauptbahnhof geschlossen und alle Stadtführungen abgesagt. Das Jugendkulturzentrum Forum kündigte an, bis mindestens 20. April geschlossen zu bleiben. Alle angekündigten Veranstaltungen entfallen. Der Kreisverband Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes informierte, dass vorerst bis 19. April alle Second-Hand-Läden, Kleiderläden und Kleiderstuben geschlossen bleiben, ebenso die Tagespflege in Mannheim und das Quartierbüro Schwetzingerstadt. Über eventuell geänderte Öffnungszeiten der Tafeln in der Neckarstadt, Rheinau und Schönau werde vor Ort über Aushänge informiert. Bis 30. April finden keine Erste-Hilfe-, Gesundheits- und Familienkurse statt.

Indes bittet der DRK-Blutspendedienst, trotz der aktuellen Entwicklungen bezüglich des Coronavirus dringend um Mithilfe der Bevölkerung. Am Dienstag, 17. März, bietet das DRK von 15 bis 19 Uhr im Volkshaus Neckarau, Rheingoldstraße 47-49, einen Blutspendetermin an. Das Volkshaus bleibe extra und nur für diesen Termin geöffnet.

Die IG Metall sagte bis einschließlich 30. April alle Veranstaltungen und Treffen ab oder will sie verschieben. Das betrifft auch die Delegiertenversammlung am 23. März. Die Klapsmühl’ stellt ihren Spielbetrieb bis 19. April ein, das Büro ist zu Geschäftszeiten unter Tel. 0621/22 488 erreichbar. Neue Termine stehen noch nicht fest.

