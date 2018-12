Noch Plätze bei MTG-Skifreizeit

Für eine Ski- und Snowboardfreizeit der Abteilung Ski, Board und Outdoor der MTG Mannheim in den Fastnachtsferien sind noch Plätze frei. Die Freizeit richtet sich an Familien mit Kindern ab zwölf Jahren und führt vom 2. bis 9. März 2019 ins Skigebiet Kaprun/Zell am See im Salzburger Land in Österreich. Während die Eltern die Pisten am Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn oder im Familienskigebiet Schmittenhöhe genießen, betreuen qualifizierte und erfahrene Übungsleiter die Kinder ab zwölf Jahren in Ski- und Snowboardkursen. Informationen unter www.mtg-mannheim.de, bei Freizeitleiter Thomas Juli unter 06203/89 00 47 oder per E-Mail an tj@thomasjuli.com. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018