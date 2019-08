Noch Resttickets für Metallica-Konzert in Mannheim

Mannheim.Auf die Stunde genau 555 Tage wird es am Sonntag her sein, dass Metallica 14 500 Fans in der SAP Arena in ihren Bann zog – die restlos ausverkaufte Kulisse schien auch die US-Metal-Band nachhaltig beeindruckt zu haben. Nicht von ungefähr beenden James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo und Lars Ulrich den dritten europäischen Ausflug ihrer „WorldWired“-Tour am Wochenende auf dem Maimarktgelände, auf dem die Organisatoren insgesamt rund 60 000 Besucher erwarten.

Wer bisher noch ohne Ticket ist, muss vor dem offiziell ausverkauften Open-Air-Erlebnis dennoch nicht vergebens auf die Möglichkeit eines Eintritts hoffen. Bei Ticketportalen kommen potenzielle Konzertgänger aktuell zwar nicht mehr zum Zug – auf „MM“-Nachfrage bestätigte der Veranstalter Live Nation jedoch, dass es an den Abendkassen für Kurzentschlossene noch eine begrenzte Anzahl an Tickets geben wird. Die Preise dürften dabei ähnlich wie im Vorverkauf zwischen 98 und 150 Euro plus Gebühren liegen. Live Nation warn vor Ticketkäufen auf dem Schwarzmarkt. Beim Erwerb von mitunter auch gefälschten Konzerttickets sei der Einlass nicht garantiert.

Damit die Zufahrt zum Gelände reibungslos über die Bühne geht, hat die Mannheimer Polizei in Zusammenarbeit mit der Stadt Vorkehrungen getroffen. Um ein Verkehrschaos rund um das Maimarktgelände zu vermeiden, hatte der SV Waldhof sein Heimspiel gegen den MSV Duisburg bereits im Vorfeld in Abstimmung mit dem DFB um eine Stunde auf 13 Uhr nach vorne verlegt. Ab dieser Uhrzeit werden auch die kostenpflichtigen Parkplätze am Maimarktgelände sowie der SAP Arena geöffnet. Zusätzlich steht Gästen der Großparkplatz P 20 zwischen Theodor-Heuss-Allee und Stadteingang zur Verfügung – dort befinden sich auch die ausgewiesenen Fahrzeugstellplätze für Rollstuhlfahrer. Die Xaver-Fuhr-Straße bleibt für den Verkehr bis mindestens 24 Uhr komplett gesperrt, Taxis können nur bis zur Hans-Thoma-Straße vorfahren. „Es wird auf den Zufahrten sicherlich zu Stau kommen, aber wir sind gewappnet“, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte.

Wasser wird ausgegeben

Grundsätzlich empfiehlt der Veranstalter, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV) setzt dafür ab 12 Uhr im Zehn-Minuten-Takt Sonderzüge der Linie 6 ein, die ab den Haltestellen Hauptbahnhof und Paradeplatz mit der Aufschrift „Metallica/Neuostheim“ eindeutig gekennzeichnet sind. Die Haltestellen Hans-Thoma-Straße, Maimarkt und SAP-Arena werden von der Linie 6 nicht bedient. Zwischen Waldhof Bahnhof und Neckarau-West kommen im 20 Minuten-Rhythmus zudem Sonderbusse der Linie 50 hinzu. Um die Fußgängerströme nicht durch Auto- oder Schienenverkehr zu behindern, verkehren alle Sonderfahrten maximal bis zur Haltestelle Neuostheim am Flugplatz – lediglich die S-Bahn, die mit Sonderzügen aus Heidelberg und Ludwigshafen ausgestattet wird, hält an der SAP Arena.

Wer am Veranstaltungsgelände angekommen ist, muss mit intensiven Sicherheitskontrollen rechnen. Der Veranstalter erklärt, dass sowohl Taschen über einer Größe von DIN A 4 als auch Helme, Schirme und Lebensmittel in Form von Speisen und Getränken nicht mit auf das Gelände genommen werden dürfen. Rucksäcke und Taschen können vor Ort nicht eingeschlossen werden. Wegen der Hitze seien Wasserausgabestellen im Bereich der Toiletten vorgesehen, ansonsten sei ausreichend Angebot an Essens- und Getränkeständen vorhanden.

Sollte es im Publikum, das laut Polizei zwischen 25 und 65 Jahre alt sein dürfte, zu Streitigkeiten kommen, haben die Beamten die Sonderwache auf dem Maimarkt besetzt. Grundsätzlich erwartete der Sprecher aber „ein friedliches Metal-Spektakel“.

