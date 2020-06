Noch zwölf akut infizierte Mannheimer

Dem Gesundheitsamt ist am Freitag (bis 16 Uhr) erneut kein weiterer Corona-Fall gemeldet worden. Zieht man von der Gesamtzahl Genesene und Verstorbene ab, sind aktuell noch zwölf Mannheimer mit dem Virus infiziert. Die meisten davon befinden sich in häuslicher Quarantäne. In ihrem Corona-Newsletter am Freitagabend gab die Stadt zudem weitere Lockerungen bekannt. So beginnt am Montagabend – mit eingeschränkten Angebot – das Programm „Sport im Park“ (mehr dazu unter www.mannheim.de/sportimpark). Ebenfalls am Montag öffnen die Bürgerdienste auf der Vogelstang und der Rheinau wieder. sma

