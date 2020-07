Nordische Küche und mehr Arbeit im Team

Sie haben sich überall umgeschaut – aber sind im eigenen Haus fündig geworden: Dominik Paul wird neuer Küchenchef im Gourmetrestaurant OPUS V im Mannheimer Modehaus Engelhorn. Er war bisher rechte Hand von Zwei-Sterne-Koch Tristan Brandt, der Anfang Juni Engelhorn verlassen hatte. Aber auch wenn der Nachfolger eng mit Brandt zusammengearbeitet habe, plant er eine Neuausrichtung mit „nordischer Küche“, wie es heißt.

Brandt, der sich nach siebenjähriger Tätigkeit überraschend von der Engelhorn-Gastronomie getrennt hatte, arbeitet derzeit als Berater. Er ist für die Hemsbacher „Zehntscheuer“ des Mannheimer Projektentwicklers Egon Scheuermann, die erst vor einem Jahr nach zweijähriger Umbauphase eröffnete, tätig. Zudem arbeitet Brandt für „959“, Jürgen Harders Restaurant und Piano-Bar im Stadtgarten in Heidelberg, das nach langer Pause nächste Woche wieder mit neuen Ideen eröffnen soll. „Ende des Jahres plane ich aber ein eigenes Restaurant in Mannheims Innenstadt, in sehr guter Lage“, so Brandt. Und damit strebe er auch wieder einen Stern an.

Nach dem Abschied von Brandt hatte die Familie Engelhorn ebenso versichert, dass sie weiter auf Sternegastronomie im OPUS V setzt. „Es haben mehrere Spitzenköche aus dem In- und Ausland Interesse gezeigt, was den guten Ruf des OPUS V weit über die Stadtgrenzen hinaus bestätigt“, sagt Fabian Engelhorn, der geschäftsführende Gesellschafter. Doch zugleich habe er sich „sehr gefreut, dass Dominik Paul schon früh signalisiert hat, dass er Verantwortung übernehmen möchte“.

Weiter „nach den Sternen greifen“

Dominik Paul ist 1989 in Sindelfingen geboren, machte die Ausbildung zum Koch in einem Restaurant mit gutbürgerlicher Küche. Dann wechselte er in das Zwei-Sterne-Restaurant „Le Pavillon“ im Relais & Château Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach im Schwarzwald. 2013 kam er als Demi-Chef zu Engelhorn, stieg zum Chef de Partie, anschließend zum Junior Sous Chef, seit 2017 zum Executive Sous Chef auf, seit 2018 zusätzlich zum Creative Director und rechte Hand von Brandt.

Zwar habe er „maßgeblich die Sterneküche“ mitgestaltet, so Engelhorn, doch nun „ein Konzept für eine Neuausrichtung vorgelegt, das uns schnell überzeugt hat.“ Transparenter, verantwortungsvoller und regionaler werde die Küche künftig sein, man wolle damit aber „weiterhin nach den Sternen greifen“.

Abgrenzung zu bisher

Am Erscheinungsbild des OPUS V werde sich „nur wenig ändern“, heißt es. Man wolle nur „in einzelnen Bereichen für mehr Leichtigkeit sorgen und die schlichte Eleganz stärker betonen“, um „kulinarisch und optisch ein Gesamtkunstwerk zu schaffen“.

Zwei Dinge hebt Engelhorn aber in einer Weise hervor, dass sie als Abgrenzung zum bisherigen Kurs verstanden werden können. Einmal liege ein Schwerpunkt auf der, wie es heißt, „modernen nordischen Küche“ bei Verwendung von saisonalen und regionalen Erzeugnissen, weshalb man gerade intensiv mit regionalen Nahrungsmittelerzeugern spreche. Wein- und Getränkekarte würden ebenso „neu ausgerichtet“.

Schließlich legt Engelhorn wert auf einen „neuen Stil“ auch in anderer Hinsicht. Paul stehe für ein „Teamverständnis in skandinavischer Tradition.“ Betont wird „ein harmonisches Miteinander, in dem jeder Verantwortung übernimmt“. Das OPUS V solle „nicht die Bühne eines Einzelnen“ sein.

