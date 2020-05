Notbetreuung läuft in den Kitas an

Ab heute beginnt in Mannheim die erweitere Notbetreuung in den Kitas schrittweise in der Praxis. Die Stadt und die freien Träger bieten bereits seit 17. März eine dezentrale Not-Kinderbetreuung an, die nun somit zum zweiten Mal erweitert wird. Zunächst starten die Horte mit der erweiterten Notbetreuung, die Zusagen für die Plätze wurde den Eltern bereits am Montag zugeschickt, teilte die Stadt mit. Dienstag und Mittwoch bekommen dann die Eltern von Kita-Kindern, für die ein Betreuungsplatz bereit steht, die Zusagen. Diese Kinder können dann ab Mittwoch wieder ihre Kita besuchen.

Wie funktioniert die erweiterte Notbetreuung dort genau? Eltern, die eine Betreuungsplatz in der Notbetreuung haben „können ihre Kinder weiter in dieselbe Einrichtung in die gewohnte Gruppe mit gleichem Zeitumfang schicken“, teilt eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage mit. Die Stadt halte für die Notbetreuung alle ihre Einrichtungen offen. Die freien Träger verfahren analog. Auch die jetzt nochmals erweiterte Notbetreuung findet in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bislang besucht, durch deren Personal statt. Allerdings in möglichst kleinen und gleichbleibenden Gruppen. Die im Rahmen der bislang gültigen Regelung bereits vergebenen Notbetreuungsplätze bleiben erhalten.

Einheitliches Vorgehen

„Alle Kitas sind geöffnet. Es sind pro Gruppe, in der zehn bis zwölf Kinder sind, je ein Gruppenraum und ein Intensivraum geöffnet“, erklärt auch eine Sprecherin der Evangelischen Kirche in Mannheim zum Vorgehen der Kitas in ihrer Trägerschaft. In der Stadt sind das über 40 Einrichtungen. „In Ganztagsgruppen wird im Gruppenraum auch zu Mittag gegessen, so dass eine Mischung der verschiedenen Gruppen verhindert werden kann“, so die Sprecherin. Die Kinder werden zudem auch weiter von den Erziehern der jeweiligen Kitas betreut. „Es kann sein, dass das nicht die eigentliche Bezugserzieherin ist, da die Kinder nach den Vorgaben aufgenommen wurden und hiermit neue Gruppenkonstellationen zustande kamen“, heißt es weiter. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten.

„Die Kinder haben keinen Kontakt zu anderen Kindern außerhalb ihrer Gruppe, auch wenn es mehrere Gruppen im Gebäude gibt. Das gilt sowohl beim Essen, als auch beim Spielen im Außengelände“, bestätigt auch die Katholische Kirche als Träger. Die Stadt Mannheim hatte bereits im Vorfeld der Landesverordnung betont, dass die die Kinderbetreuung in Baden-Württemberg auch weiter eine Notbetreuung bleiben und nicht für einen großen Kreis weiterer Berechtigter geöffnet werden wird. Elterninitiativen beklagen weiter, dass nicht alle Kinder betreut werden können. Zudem sorgen Regelungen aus anderen Bundesländern für Unmut.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020