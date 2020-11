Notfallseelsorge gerät in Personalnöte

Menschen beistehen, obwohl Nähe nicht erlaubt ist – sie haben es trotzdem gemacht und durchgehalten: Auch während der Corona-Pandemie blieben und bleiben die Notfallseelsorger einsatzbereit. „In einer Zeit, in der so viele hilflos sind, können diejenigen, die Hilfe geben können, nicht die Segel streichen“, begründet dies Diakonin Claudia Krüger, die evangelische Koordinatorin des ökumenischen Dienstes. Der besteht jetzt 15 Jahre – die geplante Geburtstagsfeier indes ist wegen des Coronavirus abgesagt worden.

„Feiern – das geht derzeit nicht, wenn alle Mitglieder von Rettungsdiensten alles tun, damit die Einsatzbereitschaft erhalten bleibt“, so Krüger. Obwohl es auch viele Einsätze in häuslichem Umfeld und damit in geschlossenen Räumen gegeben habe, seien die Seelsorger zum Glück bislang vor Ansteckung verschont geblieben, berichtet sie erleichtert. Allerdings habe zeitweise etwa die Hälfte der Notfallseelsorger pausiert – wegen Alter, Vorerkrankungen oder erkrankter Verwandter. „Wir mussten daher viele Einsätze auf weniger Schultern verteilen“, sagt sie.

Doch das ist ein generelles Problem der Notfallseelsorge. Ging es bei der Gründung vor 15 Jahren nur darum, Angehörigen oder Einsatzkräften beizustehen, damit sie die oft ganz schlimmen Erlebnisse, Bilder und Gerüche besser verarbeiten, kommen inzwischen größere Herausforderungen auf die Notfallseelsorger zu: Erste Hilfe für die Seele wird immer öfter angefordert.

Seit Jahren nehmen Alarmierungen wegen drohender Suizide, Gewalttaten und häuslicher Gewalt zu. Verstärkt bittet die Polizei um Hilfe, wenn es darum geht, Todesnachrichten an Angehörige zu überbringen. Dabei spüren Krüger und ihre Kollegen, dass die Einsamkeit der Menschen zunimmt. „Wir kommen immer wieder in Situationen, in denen für die Betroffenen schlicht kein soziales Netzwerk existiert“, berichtet die Koordinatorin. Dann müsse man Trauernde und Menschen in tiefer Verunsicherung nach einer Weile allein zurücklassen, ohne Verwandte, Freunde, Bekannte.

„Das schreckt Leute ab“

Den Notfallseelsorgern fehlt aber selbst Personal. Anfangs bestand der Dienst nur aus Pfarrern, Pastoral- und Gemeindereferenten beider Konfessionen. Inzwischen sind wegen des Priestermangels nur noch zwei Katholiken dabei, der frühere katholische Koordinator Bernhard Kohl hörte daher 2018 frustriert auf. Seine Nachfolge als katholischer Koordinator soll nächstes Jahr Gemeindereferent Stefan Kraus antreten.

Bei ihm wird dafür die Arbeitszeit, die er in seiner Gemeinde leisten muss, reduziert – theoretisch zumindest. Denn letztlich ist die Notfallseelsorge ein Ehrenamt. Nur bei Krüger, hauptsächlich in der Erlösergemeinde Seckenheim tätig, werden für die Koordination einige Stunden angerechnet. „Bei allen anderen Kollegen gibt es keine Entlastung, da kommt der Dienst zu allem dazu, was man sonst in seiner Gemeinde leisten muss – das schreckt zunehmend Leute ab, das ist auf Dauer nicht leistbar“, warnt Krüger. Auch wenn sich beide Mannheimer Dekane sehr für den Dienst einsetzten, sei dies kirchlich eben so geregelt, bedauert sie.

Die Stadt, Vertragspartner der Kirchen bei der Notfallseelsorge, hat zwar reagiert. Hier ergriff Erster Bürgermeister Christian Specht die Initiative, dass städtische Mitarbeiter die Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule zur psychosozialen Notfallversorgung durchlaufen – zunächst sehr erfolgreich. „Doch das brachte nicht die erhoffte Entlastung, denn viele werden in ihren Ämtern während der Woche nicht freigestellt und können nur am Wochenende helfen“, berichtet Krüger.

Hinzu kommt, dass sie Personen, die mal aus der Kirche ausgetreten sind, nicht in kirchliche Kurse zur Notfallseelsorge aufnehmen darf. Das Interesse an diesem Dienst wachse nämlich, und Krüger fördert das auch. So informiert sie jeden Jahrgang der künftigen Schwimmmeister in der Berufsschule, dass es diese Zusatzausbildung gibt. „Gesellschaftlich weitet sich der Blick und gibt es die Einsicht in die Notwendigkeit“, so Krüger, „aber als kirchliches, ökumenisches System müssen wir das auf den Prüfstand stellen“, sagt sie. Ende 2021 wird sie ihre Aufgabe abgeben, „bis dahin will ich versuchen, das auf stabilere Füße zu stellen“, kündigt sie an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.11.2020