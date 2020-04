Nothilfefonds für Menschen in Not

Im Zusammenhang mit der telefonischen Sozialberatung hat das Diakonische Werk einen Nothilfefonds „Corona“ eingerichtet. Damit bekommen Menschen in akuten Notlagen unbürokratisch finanzielle Unterstützung, Lebensmittel, Kleidung oder Gutscheine. Gedacht ist dabei vor allem auch an Hilfe für Familien, die ihren Lebensunterhalt jetzt nicht mehr allein bestreiten können. Unter Tel.: 0621/ 28000-334 sind von Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 12 Uhr Fachkräfte erreichbar, die Fragen in der Sozialberatung beantworten. Unter der gleichen Nummer können auch Menschen anrufen, die sozial isoliert und einsam sind. Das Diakonische Werk nimmt Spenden für den Nothilfefonds entgegen: Evangelische Kirche Mannheim, IBAN: DE44 6705 0505 0039 0030 07, Stichwort: Coronahilfe. abo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020