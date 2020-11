Mannheim.Das Nationaltheater Mannheim (NTM) beteiligt sich am bundesweiten Vorlesetag. An diesem Freitag lesen sieben Ensemblemitglieder auf der Webseite des NTM aus ihren Lieblingswerken vor. Von 9 Uhr an lesen im Zwei-Stunden-Takt Sarah Zastrau, Samuel Koch, Boris Koneczny, Maria Munkert, Nicolas Fethi, Ragna Pitoll und Matthias Breitenbach aus ihren Lieblingswerken. Online abrufbar unter: nationaltheater.de.

