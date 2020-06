Nur 50 statt 200 Räume zur Verfügung

Von Weitem sieht die Abendakademie aus, als hätte sich während der Corona-Krise die Hausbesetzerszene über das Gebäude hergemacht. An der Fassade hängen mehrere mit Parolen besprühte Banner wie: „Dieses Haus ist endlich wieder besetzt“. Mit der Aktion öffnet die Abendakademie nach der Zwangspause seit Mitte März wieder ihre Pforten für ausgewählte Präsenzkurse (wir berichteten kurz). Einige der Online-Kurse laufen bereits.

Geschäftsführerin Susanne Deß und Bildungsbürgermeister Dirk Grunert eröffnen die etwas andere Saison. Sommerferien gibt es bei der Abendakademie keine, damit Kurse belegt werden können. „Die Abendakademie ist wieder da, und die Mannheimer freuen sich. Die Stadt ist sehr verbunden mit ihr, sie ist ein Träger für politische und berufliche Weiterbildung“, sagt Grunert bei der kleinen Eröffnungsfeier vor dem Gebäude in U 1. Vergangenes Jahr feierte sie ihren 120. Geburtstag.

Während der Corona-Pandemie war es still geworden in dem Gebäude, in dem es ansonsten sehr lebhaft zugeht. „Die Schließung ist ein Einschnitt ins Gefühl und Gedächtnis. Wir haben Kurzarbeit und Homeoffice, aber auch Online-Programme“, sagt Susanne Deß. „Normalerweise haben wir 200 Räume zur Verfügung, jetzt nur noch 50. Die Gruppengröße wird reduziert wegen der Abstandsregel, es können noch keine Menschenmassen zu uns strömen.“ Denn viele Präsenzkurse der Abendakademie finden eigentlich außerhalb des eigenen Gebäudes in Schulen statt – doch diese Räume fallen zurzeit weg. Die Abendakademie realisiert 200 Online-Angebote, 170 davon haben bereits während der Schließung stattgefunden. Die Internet-Kurse werden ein wichtiges Standbein bleiben, denn für den Präsenzbetrieb gibt es strenge Abstands- und Hygieneregeln. Zum Beispiel dürfen Kunden das Foyer nur durch den vorderen Eingang betreten und es nur durch den Seiteneingang verlassen – wie in einer Einbahnstraße. Zum Konzept gehören Desinfektionsmittel und aufgeklebte Wegweisern auf dem Boden, auch ständige Zwischenreinigung bei Kurswechseln. Teilnehmer müssen angemeldet sein, das funktioniert ausschließlich über E-Mail. Für die Teilnehmer der Anfänger-Deutschkurse gibt es Beratungsplätze im Foyer. Das komplette Angebot gibt es unter www.abendakademie-mannheim.de.

25 000 Euro an Spenden

Als Zeichen der Treue der Mannheimer zu ihrer Abendakademie bezeichnen die Verantwortlichen die Tatsache, dass viele Teilnehmer ihre Entgelte für gebuchte Kurse als Guthaben haben liegenlassen oder sogar gespendet haben – so kamen rund 25 000 Euro zusammen. Susanne Deß merkt man die Freude an: „Wir hatten während der Schließung trotzdem einen guten Spirit im Haus. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, obwohl wir uns wegen Homeoffice oft nicht sehen konnten. Jetzt freuen sich alle, dass es weitergeht.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020