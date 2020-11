„Nur der Dialog schafft Verständnis“

Für seinen jahrzehntelangen und vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz erhielt Manfred Froese die Konkordienmedaille 2020. Sie wurde traditionell am Reformationstag in der CityKirche Konkordien verliehen. „Ohne Ehrenamt geht in der Kirche nichts“, schreibt die Evangelische Kirche dazu in einer Pressemitteilung. Dieses Engagement ehre man seit mehr als 15 Jahren mit der Konkordienmedaille. Vergangenes Jahr wurde Marie-Luise Albrecht von der ehemaligen Paul-Gerhardt-Gemeinde und 2018 Herbert Propfe von der Johannisgemeinde ausgezeichnet, nun also Manfred Froese.

Vielen in Mannheim ist Froese, seit 2011 im Ruhestand, als ehemaliges Mitglied des Gemeinderats (1989 bis 1999) und als geschäftsführender Vorstand der Gemeindediakonie Mannheim (1978 bis 2011) bekannt. Die Ehrung erhält er für sein ehrenamtliches Wirken in der Kirche, das bereits seine Berufstätigkeit begleitete. Schwerpunkte sind das Feld der Diakonie, der interreligiöse Dialog und der Bereich Bildung.

„Mein Engagement besteht weitgehend darin, Impulse zu geben, die das Miteinander fördern“, sagt Froese. Von 2006 bis 2019 war er Mitglied im Kuratorium der Hochschule Mannheim, seit 2013 engagiert er sich als Vorsitzender des Schulausschusses des Bach-Gymnasiums. Für Schulen in Mannheim und Ludwigshafen hat Froese den erstmals 2001 vergebenen Abrahampokal mit auf den Weg gebracht.

„Der interreligiöse Dialog ist mir besonders wichtig“, betont Froese, der seit 2000 Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar und Mitglied des Beirats des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog ist. Seit 2015 arbeitet er mit im Forum der Religionen Mannheim. „Wir müssen voneinander wissen“, sagt er, „denn nur so kann es gelingen, dass wir Verständnis füreinander haben“.

Froese ist seit 2014 als gewählter Vertreter der Badischen Landeskirche Mitglied der EKD-Synode, als Mitglied im Ausschuss Diakonie, Bildung, Jugend. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020