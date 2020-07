Wenn der CDU-Antrag auf ein Open-Air-Festival für die Party-Szene eine Mehrheit im Gemeinderat findet, wäre das für das Nachtleben der Stadt ein längst benötigter Schritt in die richtige Richtung. Damit würden Mannheims Kommunalpolitiker nicht nur zeigen, dass sie die Verantwortung in Sachen Corona-Hilfe nicht an Land oder Bund delegieren, sondern auch, dass sie die tausend Demonstranten gehört haben, die vor genau einer Woche in der Innenstadt lautstark auf ihre Notlage aufmerksam gemacht haben.

Klar ist aber auch, dass es für ein solches Festival nur eine Chance gibt. Selbst Veranstaltungsprofis wie Kai Kemper lassen durchblicken, dass sich so mancher Akteur aus der Kulturszene, der das Carstival mitgestalten wollte, an den Anforderungen überhoben hatte und schließlich die Reißleine ziehen musste. Für solche Rochaden gibt es in diesem Fall angesichts des engen Korridors zur Vorbereitung keine Zeit. Der kühle Herbst macht Veranstaltungen unter freiem Himmel schwieriger, Hygiene- und Sicherheitskonzepte für den Veranstaltungsort sind in Rekordtempo zu erarbeiten – vom Programm hat man da noch gar nicht gesprochen.

Es kann sich lohnen

Schon jetzt ist der immense Aufwand für ein solches Festival erkennbar – doch die Mammutaufgabe kann bewältigt werden. Und es würde sich lohnen. Zum einen, weil mit Timo Kumpf, Robin Ebinger und Kai Kemper allein drei mögliche Kooperationspartner aus der Region vorhanden sind, die mit dem Maifeld Derby, der Time Warp und dem Carstival bewiesen haben, Großveranstaltungen im Freien auf die Beine stellen zu können. Zum anderen, weil Geld zusammenkommen könnte, das so manchen Club vor der Insolvenz rettet – breite Beteiligung und professionelle Vermarktung vorausgesetzt.

Dass es ein solches Festival – egal, wo es auch stattfindet – nicht für lau geben kann, versteht sich von selbst. Dennoch sollten sich die Gemeinderäte und auch die Stadtverwaltung die Blamage ersparen, eine solche Chance auszuschlagen oder mit Verweis auf Sparzwänge kostengünstig – und damit halbherzig – zu realisieren. Sonst könnte ein fortwährendes Clubsterben ganz Mannheim bald noch sehr viel teurer zu stehen kommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.07.2020