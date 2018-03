„Nur mit Sanktionen erreicht man kein Umdenken“

Anzeige

Nicht erst seit der Dieseldebatte ist der Innenstadt-Verkehr auf dem Prüfstand. Die Frage nach der Mobilität der Zukunft beschäftigt auch Wissenschaftlerinnen wie Christina West von der Uni Heidelberg.

Frau West, wie würden Sie die Parksituation in der Mannheimer Innenstadt bewerten?

Christina West Christina West ist Geschäftsführerin des Reallabors „Urban Office – Nachhaltige Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft“ am Geografie- Institut der Uni Heidelberg. (Bild: West)

Christina West: Das Parkplatzangebot in Mannheim ist ausreichend, da deckt sich meine Einschätzung durchaus mit dem Ergebnis der Umfrage. Selbst in Stoßzeiten – beispielsweise samstags – findet sich immer noch einen Parkplatz in einem der Parkhäuser im Zentrum.