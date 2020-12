Nur noch mit Terminen

Wegen der anstehenden Feiertage und der aktuellen Corona-Situation schränken die Stadtverwaltung und das Mannheimer Energieunternehmen MVV ihre Angebote ein. So arbeiten die städtischen Bürgerservices vom 16. Dezember bis 10. Januar 2021 „im reduzierten Dienstbetrieb ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung“, die offene Sprechstunde entfalle. Die Bürger werden gebeten, Behördengänge zu vermeiden. Stattdessen sollten sie das Angebot unter www.mannheim.de/buergerportal nutzen.

Die Bürgerservice-Standorte Innenstadt K 7, Neckarau, Neckarstadt, Neuhermsheim, Vogelstang und Waldhof bleiben laut Verwaltung für bereits vereinbarte Termine offen. Alle anderen Standorte sind geschlossen, für bereits vergebene Termine biete man „zeitnah“ Ersatz an. In dringenden Fällen sei eine Terminreservierung unter mannheim.de/terminreservierung, über die Hotline 0621/29 326 28 oder die 115 möglich. Für Kfz-Händler und Zulassungsdienste gibt es „Händlerschränke“ an den Standorten Neuhermsheim und Waldhof. Die Abholung von Ausweisdokumenten sei in dringenden Fällen in den für Termine geöffneten Standorten möglich.

Berater online erreichbar

Wegen der Pandemie stellt die MVV ab 16. Dezember die persönliche Beratung in seinen beiden Kundenzentren, E.forum am Luisenring und MVV Nachbarschaftsoase auf Franklin, „bis auf Weiteres“, ein. Kunden können ihre Berater online, per Mail (kontakt@mvv.de) oder Telefon erreichen. Der Selbstbedienungsbereich im E.forum mit Kassenautomaten ist montags bis samstags, 6.30 bis 20 Uhr, geöffnet. Die Service-Hotline für alle (0621/37 70 55 55) und für Gewerbekunden (0621/37 70 77 77) ist montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr, besetzt. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020