Anzeige

Im Trubel des Mannheimer Hauptbahnhofs voller Reisender, die auf ihren Koffern sitzen und auf den Bus nach Paris, Belgrad oder Rom warten, wirken die Experten des Landeskriminalamts (LKA) ein wenig deplatziert. In einem Zelt – vollgepackt mit Laptops, Monitoren und Untersuchungswerkzeug – verrichten sie an diesem Freitagmittag seelenruhig und hochkonzentriert ihre Arbeit, halten Ausweise gegen Bildschirme, drücken ihre Augen gegen Mikroskope oder prüfen Dokumente unter eine UV-Lampe.

Ergebnisse 1552 Personen, 176 Fahrzeuge und 28 Busse wurden überprüft. Dazu kamen 17 Gaststätten und 26 Wohnungen. Die Beamten stellten 25 Urkundenfälschungen, 22 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 26 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, sowie 16 weitere Straftaten fest. 33 Personen wurden festgenommen. Davon wurden fünf bereits dem Haftrichter vorgeführt. pol

„Unsere Spezialisten arbeiten hier quasi wie unter Laborbedingungen“, stellt Rolf Fauser, LKA-Sachverständiger für Fälschungen, fest. „Alles kann untersucht werden“, ergänzt er, während die Kollegen von Bereitschafts- und Mannheimer Polizei ständig neue Dokumente aus einem serbischen Reisebus zum Überprüfen bringen.

Erstmalige Aktion

Mehr als 60 Polizeibeamte kontrollieren am Busbahnhof die Fahrgäste der an- und abfahrenden Reisebusse. „Wir beschäftigen uns intensiv mit Identitätsüberprüfungen und Dokumentenfälschungen“, erklärt LKA-Kriminalrat Stefan Bertolini die umfangreiche Maßnahme, die landesweit Maßstäbe setze und zum ersten Mal überhaupt stattfindet. 24 Stunden lang untersuchen mehr als 500 Polizisten an insgesamt 26 verschiedenen Stellen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis die Personalien. „Mannheim hat sich dafür einfach angeboten“, erklärt Polizeisprecher David Faulhaber. Sein Kollege Markus Winter stimmt zu und ergänzt: „In der Region leben mehr als eine Million Menschen. Dazu ist unser Präsidium sehr gut aufgestellt.“ Dass Mannheim bei Dokumentenfälschungen ein besonderer Schwerpunkt sei, verneinen beide. Ausschlaggebend sei ein Fachsymposium Ende 2017 gewesen. „Das Präsidium in Mannheim hat angeboten, diese Aktion durchzuführen“, erklärt Faulhaber. Wie wichtig solche Untersuchungen sein können, weiß Bertolini: „Die Straftäter verstecken sich hinter den Fälschungen.“ Diese ermöglichen es Ihnen, sich frei im EU-Gebiet zu bewegen. Außerdem: „Wir stellen eine immer höhere Qualität der Fälschungen fest.“ LKA-Kollege Fauser bestätigt dies: „Ein Führerschein hatte eine perfekte Sicherheitsplakette.“ Bei einer normalen Kontrolle wäre dieser „durchgegangen“. Nur Spezialisten könnten Original von Fälschung unterscheiden.