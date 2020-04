Nur wenig Verstöße festgestellt

Das Polizeipräsidium Mannheim setzte auch am Samstag, 18. April und in der Nacht zum 19. April die Kontrollen zur Überwachung der „Corona“-Verordnung und der Allgemeinverfügungen der Städte Mannheim und Heidelberg sowie der Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis fort.

Auch Reiter der Bereitschaftspolizei Bruchsal sowie Boote der Wasserschutzpolizeistationen waren eingebunden. Insgesamt wurden 221 (Mannheim: 41; Heidelberg: 73; Rhein-Neckar-Kreis 106) Fahrzeuge und 1271 (MA: 556; HD: 317; RNK: 399) Personen kontrolliert. Der überwiegende Teil der Bevölkerung beachtete die Regeln. Es wurden 49 (MA: 27; HD: 8; RNK: 14) Ordnungswidrigkeiten geahndet. Es wurden fast ausschließlich Zuwiderhandlungen gegen die Mindestabstandsregel und gegen das Kontaktverbot, sich mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit aufgehalten zu haben, festgestellt. Bereits am Freitagabend war laut Polizei in der Schwetzingerstadt eine Gaststätte gegen 22.40 Uhr dicht gemacht worden. Der Inhaber hatte Gäste bewirtet, die er über einen Hintereingang in den Schankraum kamen. Der Haupteingang und die Fensterläden waren geschlossen, Der Wirt hatte so den Eindruck erweckt, dass das Lokal geschlossen sei. Teilweise waren über 80 zusätzliche Streifen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis unterwegs. has/pol

