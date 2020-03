Nur wenige Verstöße

Die Polizei hat am Samstag – unter anderen mit berittenen Beamten – die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen kontrolliert. Trotz des sonnigen Wetters hätten sich die meisten Mannheimer verantwortungsvoll verhalten, teilt das Präsidium mit. Zu den wenigen Ausnahmen gehörte eine lautstarke „Männer-Party“ mit neun Feiernden in der Neckarstadt-West, über die sich am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Beilstraße Anwohner beschwert. Im selben Stadtteil hatten die Ordnungshüter zuvor gegen 23 Uhr eine Gaststätte geschlossen, in die Gäste über einen Nebeneingang und das Treppenhaus gelangten, um hinter heruntergelassenen Rollos zu feiern. Zudem verschaffte sich ein Elternpaar mit Kindern unerlaubt Zutritt zum Strandbad. Beim Anblick der Beamten versuchten sie vergeblich zu flüchten.

„Es kostet oft Überzeugungskraft! Aber die meisten Menschen haben verstanden, warum es jetzt so wichtig ist, die sozialen Kontakte zu reduzieren“, so Polizeipräsident Andreas Stenger. Die Bürger hätten sich trotz des schönen Wetters am Samstag mit Disziplin und Einsicht an die Regeln gehalten. Dort, wo dies nicht geschehe, werde Polizei weiter konsequent einschreiten. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020