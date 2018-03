Anzeige

Mannheim.„Ein großes Fest brauche ich nicht mehr.“ Sascha Grimminger flieht vor dem Gratulationstrubel und feiert heute ihren 90. Geburtstag mit Sohn Michael und Tochter Gaby auf Sylt. „Nur wir drei – das werde ich genießen“, erklärt die Prinzipalin der erfolgreichen Familienbäckerei vor einigen Tagen im Gespräch und betont: „ Mein Richard ist in Gedanken natürlich dabei!“

Ein Fest hätte Sascha Grimminger freilich noch gern gefeiert – das der „Eisernen Hochzeit“. Aber Richard Grimminger, bekannter Bäckermeister und beliebtes Bloomaul, ist 2015 einige Wochen vor seinem 91. Geburtstag und dem 65. „Ja-Wort-Tag“ gestorben. Lebendig geblieben sind Erinnerungen an den gemeinsamen Aufbau eines nach wie vor familiär geprägten Großbetriebs, der beim Hundertjährigen anno 2011 in etwa so viele Filialen wie Firmenjahre hatte. Sascha und Richard waren auch geschäftlich ein Traumteam: Er sorgte für Qualität aus dem Backkofen, sie hatte als Unternehmerin eine gute Spürnase – beispielsweise als die Bäckerei 1960 „iwwer die Neckarbrück“ ging und in der Freßgasse eine erste City-Außenstelle eröffnete und damit die Expansion begründete.

Längst hat Sohn Michael die Firmengeschicke übernommen, Tochter Gabi in München einen weiteren Produktionsbetrieb aufgebaut. Außerdem wirkt bereits die Enkelgeneration im Unternehmen mit, stehen zwei Urenkel für die Zukunft. Sascha Grimminger fühlt sich, mit „allem, was im Betrieb passiert“ verbunden. Sie genießt es, auf dem Laufenden gehalten zu werden: „Michael kommt fast jeden Tag bei mir vorbei.“ Neben Familie und Firma empfindet sie es als „Lebensfreude“, ihre zahlreichen sozialen Projekte ideell wie finanziell unterstützen zu können. Die „Oase“ für wohnungslose Frauen liegt ihr dabei besonders am Herzen.