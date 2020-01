Nutzer nennt Tokio als Vorbild

Parken – ein emotionales Thema. Und immer auch eine Frage der Perspektive: Autofahrer bewerten die künftige Ahndung des Gehweg-Parkens anders als Fußgänger. Die Debatte auf der Facebook-Seite des „Mannheimer Morgen“ wird sehr lebhaft geführt. Der Post erreichte bis Freitagabend mehr als 30 000 Nutzer. Ein kleiner Überblick:

Nutzerin Han Dan beschreibt die Situation in ihrem Wohngebiet: „Hier in Waldhof Ost könnten die auch mal eingreifen“, fordert sie gerade mit Blick auf mobilitätseingeschränkte Menschen. „Es ist furchtbar an zu sehen, wie ein Behinderter mit Rollstuhl auf der Straße fahren muss, weil der Gehweg nicht mehr frei ist.“

Leila Susan berichtet von ihren Erfahrungen aus Karlsruhe, wo Gehweg-Parken seit einem Jahr bestraft wird. „Ist wunderbar hier in Karlsruhe“, schreibt sie. „Parkplätze sind es natürlich nicht mehr geworden, und jetzt ist es echt eng an manchen Stellen. Teilweise haben die Leute so viel Angst, dass sie nicht mal da auf dem Gehweg parken, wo es erlaubt wäre.“

Noch weiter über den geografischen Tellerrand schaut Nutzer James Mannheim. „Regelt das Ganze doch künftig wie die Stadt Tokio: Da bekommt man nur dann einen PKW zugelassen, wenn man einen Parkplatz nachweisen kann! Problem gelöst“, schreibt er.

„Reine Abzocke“

Kevin Benzo sieht die Stadt in der Pflicht. „Absolut lächerlich. Die Stadt Mannheim bekommt es jetzt nicht mal hin mit den Falschparkern“, findet er. Ab 20 Uhr sei auf Fahrradwegen rechtsfreier Raum. Mittags seien auf der Waldhofstraße die Fahrradwege zugeparkt, ohne dass die Stadt Mannheim etwas unternehme. „Die Politessen sollen mal mit Fahrrädern unterwegs sein. Dann können sie innerhalb einer Stunde 100 Falschparker aufschreiben. Wer Auto fährt, hat auch die Verantwortung, es gesetzeskonform abzustellen.“

Sandra Roos schreibt, dass es in der Schwetzingerstadt/Oststadt schon immer Knöllchen für Gehwegparker gebe. „Leider nur sehr selten für Fremdparker auf Bewohnerparkplätzen. Aber wo soll man als Anwohner hin, wenn alles fremd zugeparkt ist? Reine Abzocke zugunsten derer, die von außerhalb kommen und die Stadt verstauen und verpesten.“ stp

