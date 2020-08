„Ob ich noch einmal einen Arbeitsplatz bekomme?“

Der Schock sitzt tief: Völlig überraschend und unerwartet erfuhr knapp ein Dutzend Beschäftigter der Karstadt-Lebensmittelabteilung im Juli, dass sie ab Ende Oktober nicht mehr gebraucht würden. Der Laden wird dicht gemacht, beschied die Karstadt Feinkost den Mitgliedern der Abteilung im Untergeschoss des Kaufhof-Hauses am Paradeplatz (wir berichteten kurz). Und so endet eine für Mannheim reizvolle Ära eines Lebensmittel-Einkaufsmarktes, der sich mit Qualität, Warenspektrum und vor allem einer bestens ausgebildeten Belegschaft hinter den originären Feinkostgeschäften der Stadt keinesfalls verstecken musste.

Jetzt ist bald Schluss, und zurück bleiben völlig verunsicherte, fast verzweifelte und ratlose Fachkräfte, die vorerst absolut nicht wissen, ob sie überhaupt noch eine berufliche Zukunft haben werden. Das Gros der Betroffenen zählt zur vermutlich nur noch schwer vermittelbaren Alterskohorte zwischen 50 und 60 Jahren. „Ob ich noch einmal einen Arbeitsplatz, einen vergleichbaren Job bekomme?“ An einer solch glücklichen Fügung haben sie in der Mehrzahl ihre Zweifel.

Einige der Frauen, die sich im Gespräch mit dieser Zeitung lieber nicht aus der persönlichen Deckung wagen, hielten dem Kaufhof und zuletzt Karstadt seit vielen Jahren die Treue, hatten mit einem plötzlichen Ende ihres Arbeitslebens am Paradeplatz ganz und gar nicht gerechnet. „Wo soll ich mit meinen mehr als 50 Jahren hin?“, fragen sie sich. „Zunächst in eine Transfergesellschaft“, weiß die Kaufhof-Betriebsrätin Sabine Jakoby von der Galeria Kaufhof in der Kunststraße N 7. Die Entwicklung am Paradeplatz beobachtet sie beruflich distanziert und mit Abstand. In die Entwicklung und Verhandlungen am Paradeplatz kann und will sie sich nicht einmischen, erklärt sie. Sie sieht allerdings zumindest in einem Punkt eine völlige Übereinstimmung zwischen Kaufhof N 7 mit jetzt noch 75 Beschäftigten auf sechs Etagen und der Abteilung Karstadt Feinkost am Paradeplatz: „Uns allen wurde schlagartig zum Ende Oktober dieses Jahres gekündigt.“

Die Transfergesellschaft ist für einige der Angestellten ein letzter Strohhalm vor dem Absturz in die Arbeitslosigkeit. In der grotesk ausgedünnten Lebensmittelabteilung in P 1 hoffen sie darauf, dass sie in dieser Art „Auffangbecken während der folgenden sechs Monate vielleicht doch einen neuen Job finden“. Das wäre auch bitter notwendig, weil manche bis zum Beginn des regulären Rentenalters noch etliche Berufsjahre zu absolvieren hätten. Klappt die abermalige Vermittlung nicht, hätte das auch Auswirkungen auf die Höhe der Rente. Vorerst sichert die Transfergesellschaft den Betroffenen vor der drohenden Arbeitslosigkeit für sechs Monate 60 Prozent des letzten Nettolohnes plus 13 Prozent von der Arbeitgeberseite zu. Gekündigte mit einem Kind erhalten 67 plus 13 Prozent Überbrückungsgeld.

Wie einschneidend sich verminderte Einkommen auf die Rentenansprüche auswirken können, beschreibt Jakoby: „Bei Karstadt verzichteten Beschäftigte seit 20 Jahren im Interesse des Fortbestandes des Unternehmens auf Teile ihrer Tarifleistungen. Bis zu 300 Euro weniger Rente macht das im Extremfall aus“, rechnet Jakoby vor.

Ein erschreckendes Szenario, das den Abstieg der Warenhausriesen dennoch nicht aufhielt. Für die Vertreterin der Arbeitnehmerschaft an der Kunststraße hat der Niedergang des Kaufhofs „weniger mit dem Onlinehandel als vielmehr mit firmeninternen Ursachen zu tun“. Die Manager, so ihr vernichtendes Urteil, „haben über Jahre ihre Hausaufgaben nicht gemacht“. Bis heute springe die Kette „zu spät auf Trends auf“ und habe notwendige Umstrukturierungen verpasst. Schließlich sei „über lange Zeiten“ das ausgebildete und „gelernte Verkäuferpersonal abgruppiert worden“. Fachkräfte fanden sich als diejenigen wieder, die lediglich noch die Regale auffüllen, während Kunden sich oft allein im Angebot zurechtfinden mussten: „Eine Schweinerei.“

Welche tiefgreifenden Veränderungen die Kaufhof-Warenwelt in den letzten 40, 50 Jahren genommen hat, veranschaulicht Ernst Dohr, der in den 70er und angehenden 80er Jahren als Betriebsratschef im Kaufhof arbeitete. „Wir hatten am Paradeplatz eine Personalstärke von etwa 850 Frauen und Männern. Alleine in der Dekoration gab es über ein Dutzend Lehrlinge, Auszubildende. Etwa um die 50 Fachkräfte kümmerten sich insgesamt um die Warenpräsentation. Und der Höhepunkt waren die Schaufenster zu Weihnachten.“ Und heute? Zählt der Kaufhof über alle fünf Etagen nur noch etwa 125 Beschäftigte.

Die Kunden der schrumpfenden Lebensmittelabteilung bei Karstadt, „die immer weniger werden“, wie eine Fachkraft im Gespräch mit dieser Redaktion bedauert, sind beim Gang durch die Warenreihen denn auch schnell auf dem Laufenden und schließlich durch. Wo sich früher an den Wochenenden zur Glanzzeit lange Kundenschlangen an vier Kassen formierten, reicht inzwischen in aller Regel ein Scannerband. Das hat wohl auch damit zu tun, dass seit Wochen – so der Eindruck manches Stammkunden – auslaufende Waren nicht mehr nachgeordert werden.

So leeren sich die Kühlregale und Warenschränke. Und je schmaler das Angebot, umso resignierter das Personal, das dem Verfall der einst renommierten Feinkostadresse hilflos zusehen muss.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020