OB Kurz: "NTM überzeugt auch nach 60 Jahren"

Mannheim.Die Zukunft des Mannheimer Nationaltheaters bewegt derzeit die Stadt: Es geht um die Frage, ob das Theater saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden soll. Heute Abend gibt es beim Bürgerforum des "Mannheimer Morgen" erstmals für Bürger die Möglichkeit, mit Oberbürgermeister Peter Kurz sowie mehreren Theater-Vertretern über das Thema zu diskutieren. Außerdem werden exklusiv einige Pläne und Bilder öffentlich gezeigt.

"MM"-Bürgerforum zum NTM Die Diskussion beginnt am Donenrstag, 21. Juni, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Nationaltheaters. Mit dabei sind: Peter Kurz, seit 2007 Oberbürgermeister. Ob als SPD-Fraktionsvorsitzender, dann als Kulturbürgermeister – stets war und ist das Theater für ihn Chef- und Herzenssache.

Marc Stefan Sickel, Jurist. Nach Stationen in der Oper Frankfurt am Main, bei der Europäischen Kulturhauptstadt Essen und in Magdeburg nun Geschäftsführender Intendant am NTM.

Albrecht Puhlmann, nach vielen Stationen als Dramaturg und Opernchef seit der Spielzeit 2016/2017 Opernintendant am Nationaltheater.

Andreas Schmucker, Architekt, legte beschlussfähige Kostenermittlung und ausschreibungsfähige Planung für eine Generalsanierung vor.

Gabriele Oßwald, Performance-Künstlerin, 1995 bis 2016 Leiterin „Zeitraumexit“. Die Begrüßung übernimmt „MM“-Chefredakteur Dirk Lübke. Die Moderation des Abends liegt in den Händen von Stefan M. Dettlinger, Ressortleiter Kultur dieser Zeitung, und dem Chefreporter Peter W. Ragge. Kostenlose Platzkarten gibt es an der Abendkasse des Theaters.

Nur ganz wenige Plätze sind bei Beginn der Veranstaltung um 19.30 Uhr freigeblieben. Der Chefredakteur des "Mannheimer Morgen", Dirk Lübke, blickt also auf ein großes Publikum, als er die Zuhörer des Bürgerforums im Schauspielhaus des Nationaltheaters begrüßt. Als Vorbereitung hatte der "Mannheimer Morgen" mit seiner Beilage "Nationaltheater, was wird daraus?" über mehrere Wochen intensiv über die Zukunft des Nationaltheaters berichtet. "Wir haben jeden Stein umgedreht", sagt Lübke und hebt dabei die Arbeit der Redaktion hervor. "Unser Kulturchef Stefan Dettlinger und Peter W. Ragge haben hervorragende Arbeit geleistet." Das Publikum applaudiert. Im Publikum sitzt auch Theresia Bauer (Grüne), Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg. Dirk Lübke zeigt sich erfreut. "Das zeigt, dass das Thema das ganze Land und sogar die Republik betrifft", sagt er und fährt fort: "Ich bin gespannt, wo wir und das Nationaltheater nach dieser Diskussion stehen."

Oberbürgermeister Peter Kurz hält nach der Begrüßung durch die MM-Redakteure Peter W. Ragge und Stefan Dettlinger einen kurzen Vortrag. "Es ist wichtig, eine gemeinsame Informationsbasis zu haben", sagt er. Fest steht für ihn, dass es dringenden Sanierungsbedarf gibt. In den letzten Jahren sei viel investiert worden, allerdings überwiegend in die Bühnentechnik. Die Gebäudetechnik sei noch auf dem alten Stand. Der Oberbürgermeister glaubt aber an die Funktionalität des Gebäudes: "Es überzeugt auch nach 60 Jahren. Heute würde man ein Theater grundsätzlich nicht anders bauen."