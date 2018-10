Ob "Räuber" oder "Leopard" - jeder macht Fortschritte

Sechs "Räuber" und 16 "Leoparden" sind in der Klasse 5 c der Feudenheim-Realschule. Die Kinder haben sich diese Namen selbst überlegt, anderswo würden die Gruppen wohl als "behindert" und "nicht behindert" bezeichnet werden. Seit einem Halbjahr setzen Schüler und Lehrer in der 5 c um, was dem geistig behinderten Henri vor einem Jahr unter großem Medienrummel in Walldorf verweigert worden war:

...