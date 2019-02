Obama getroffen

Barack Obama zu treffen – diese Erfahrung haben nicht viele Menschen in Deutschland gemacht. Ilka Sobottke aber gehört dazu. 2016 war sie drei Monate zu einem Studienaufenthalt in Chicago und hat dabei die Arbeit afroamerikanischer Gemeinden kennengelernt. „Die Verbindung von Spiritualität und politischer Kraft dieser Kirchen hat mich sehr bewegt“, schwärmt sie noch heute davon. 2017 hat sie mit 16 Mitgliedern der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) einen Austausch mit Trinity United Church of Christ, Obamas Herkunftsgemeinde auf der Chicagoer Southside organisiert. Sie haben gemeinsam ein Theaterstück erarbeitet, das sie dann beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin 2017 aufführten. Dadurch kam es dort zu einer Begegnung mit Barack Obama und Angela Merkel. Studierende aus der ESG konnten damals mit den beiden diskutieren. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019