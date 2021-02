Obdachlose: Caritas kritisiert das Rathaus

Am Böckler-Platz lagern auch bei Kälte Obdachlose. Timo Schmidhuber (imo)

Mannheim.Die Stadt Mannheim ist zu streng bei der Vergabe von Schlafplätzen in ihrer Übernachtungsstelle für Obdachlose in der Neckarstadt-West. Das jedenfalls findet der Caritasverband. Die Stadtverwaltung werte die Schlafplätze in der Unterkunft als Sozialleistung, kritisiert die Wohlfahrtsorganisation. Wer – wie etwa manche Ausländer – nicht sozialleistungsberechtigt sei, fliege schnell wieder raus.

