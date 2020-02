Oberbürgermeister Kurz sieht noch Fragezeichen

Ein Investor ist da, der die Skatehalle bauen würde. Und Anfang Februar hatten Jugendliche und junge Erwachsene in einem Workshop auch schon mal überlegt, wie diese Halle aussehen müsste. Ob sie tatsächlich auf dem Gelände der ehemaligen Esso-Tankstelle in der Feudenheimer Straße entstehen wird, da sieht Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) „Fragezeichen“, wie er jetzt in der Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats erklärte.

Es sei noch zu prüfen, ob eine Halle an dieser Stelle mit dem Konzept des geplanten Grünzugs vereinbar sei. Der soll sich vom Luisenpark über die Feudenheimer Au und das Bundesgartenschau-Gelände auf Spinelli bis zu den Vogelstangseen erstrecken und für Frischluft für die Stadt sorgen. Das Grundstück der ehemaligen Tankstelle läge damit mitten im Grünzug. Bei der Vereinbarkeit von Halle und Grünzug sieht Kurz die von ihm genannten Fragezeichen, auch wenn der Bau an dieser Stelle „nicht hundertprozentig ausschließbar sei“, wie er sagte. Aber ein solches Gebäude dürfe eben „unsere Absichten an dieser Stelle nicht konterkarieren“.

Das Thema hatten die Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) auf die Tagesordnung der Sitzung gebracht - sie sind erklärte Gegner der Buga auf Spinelli. In einer Anfrage hatten sie - mit Blick auf die Diskussionen über das Tankstellengelände als möglichen Skatehallen-Standort (wir berichteten) - wohl nicht ohne Sarkasmus wissen wollen, ob die Stadtverwaltung ihre Pläne für einen durchgängigen Grünzug nun etwa aufgegeben habe?

Kurz war verwundert über diese Anfrage - und reagierte dann ähnlich sarkastisch. „Ich bin verblüfft über die Flexibilität der ML“, sagte er. Auf der einen Seite der Feudenheimer Straße - in der Au - kämpfe die ML gegen die Verlegung der Kleingärten im Zusammenhang mit der Radweg- und Buga-Planung. Auf der anderen Seite, an der Tankstelle und keine 50 Meter Luftlinie entfernt, führe sie sich dagegen als „Retter des Grünzugs“ auf. „Die ML ist bereit, jede Position einzunehmen, wenn es zu Konfliktthemen führt“, sagte Kurz.

ML-Fraktionschef Achim Weizel wies das „scharf zurück“. „Die Verknüpfung mit den Kleingärten finde ich absurd“, sagte er, „wir wollten einfach nur Infos haben.“ imo

