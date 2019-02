Obstbäume richtig schneiden

Dass die Gartensaison fast vor der Tür steht, kann man daran sehen, dass der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) zum alljährlichen Mitmach-Kurs „Obstbäume schneiden – aber richtig“ einlädt. Wie Kreisvorsitzender Wolfgang Schuy ankündigt, findet der Kurs am Samstag, 23. Februar, 10 Uhr, auf der Streuobstwiese in Seckenheim statt. Die Wiese liegt direkt am Friedhof, Ecke Am Stock/Meersburger Straße. Schuy: „Wer einen Garten mit Obstbäumen hat und pflegt, freut sich jeden Herbst auf eine reiche und gesunde Ernte.“ Damit der Ertrag mit den Jahren nicht merklich zurückgeht, bedürfen Obstbäume einer regelmäßigen Pflege und eines fachmännischen Schnitts. Wie man’s richtig macht und worauf es ankommt wird in Theorie und Praxis von der Gartenfachwirtin Maria Artner erklärt. Die Teilnahme an dem Kurs ist kostenlos, Spenden sind erwünscht, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. lang

