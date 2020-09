Mannheim.In den Mannheimer Quadraten ist am Dienstagabend ein Brand in einer öffentlichen Toilette ausgebrochen. Wie die Polizei in einer ersten Meldung angab, wurde niemand verletzt. Der Grund für das Feuer in E 1, 14 ist noch unbekannt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

