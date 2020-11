Öko-Rezept benannt nach einem Vielfraß

Das muss man erst mal hinkriegen: Eine Plätzchensorte wird nach einem benannt... Oder diente vielleicht gar nicht man selbst, sondern die eigene, landesweit bekannte Gefräßigkeit, als Vorbild?! Ma weeses ned! Aber als meine Tante beschloss, die Dattelplätzchen in Lelis (Leas Lieblinge) umzubenennen, spielte sicher eine Rolle, dass ich die förmlich inhalierte, kaum kamen sie aus dem Backofen.

Und so gehen sie: Aus den Teigzutaten gehackten Mürbteig herstellen und in Folie gewickelt etwa eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Füllung Datteln fein hacken. Gemahlene und gehackte Mandeln in einer Schüssel mischen, Crème fraîche und Zimt mit Rosenwasser unterrühren, die Füllung mit Zitronensaft und abgeriebener Zitronenschale abschmecken. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Teig circa 2 mm dick ausrollen, runde Plätzchen ausstechen, auf jedes Plätzchen eine haselnussgroße Kugel der Füllung setzen und die Plätzchen dreiseitig hochziehen (Bischofsmützchen). Im vorgeheizten Backofen 8-10 Minuten backen (ergibt ca. 80 Stück). Nach dem Erkalten die Plätzchen mit ein paar Tropfen Zartbitterkuvertüre verzieren.

Lea Seethaler

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020