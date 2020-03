Ökonomen bundesweit spitze

Die Wirtschaftswissenschaftler der Mannheimer Universität haben es an die Spitze geschafft. Das internationale „QS World University Rankings by Subject 2017“ sieht sie deutschlandweit auf dem ersten Rang. Im weltweiten Vergleich erreicht die Universität Mannheim in der Kategorie Social Sciences and Management Rang 73. Im Bereich Politics & International Studies erreichte die Uni außerdem Rang 2, in Sociology Rang 3. Im Fach Psychologie – das der Kategorie Life Sciences & Medicine zugeordnet wird – belegen die Mannheimer deutschlandweit Rang 4. Das Ranking wird jährlich veröffentlicht und untersucht über 1300 Hochschulen weltweit in Bezug auf ihre Forschungsreputation, die Anzahl und Qualität ihrer Publikationen sowie das Ansehen der Absolventen bei Arbeitgebern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020