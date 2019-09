Offene Fragen nach Hundebiss

Es war im Juni vor drei Jahren, als eine Frau in der Nähe des Rheindamms ihren Retriever ausführte, und außerdem ein Mann mit Schäferhund unterwegs war. So viel steht fest: Die beiden nicht angeleinten Vierbeiner gingen aufeinander los – mit der Folge, dass die Hundehalterin gebissen wurde. Die eigentliche Dramatik sollte sich nach der Operation des offenen Mittelhandbruchs entwickeln: Die Mannheimerin erlitt eine Lungenembolie und einen Schlaganfall. Jetzt hat das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) der Klägerin ein Schmerzensgeld in Höhe 25 000 Euro zugesprochen – die Hälfte jener Summe, die sie in Erster Instanz erstritten hatte.

Wie die für Medien zuständige OLG-Richterin Julia Kürz gegenüber dem „MM“ mitteilt, laufen beim Oberlandesgericht Karlsruhe jährlich mehrere Verfahren, in denen es um Schmerzensgeld in Zusammenhang mit Verletzungen geht, die von Hunde zugefügt wurden. Solch „ein tragischer Fall“ wie der Mannheimer sei aber selten. Dass die OLG-Richter den Schäferhund-Besitzer nur zur Hälfte für die Folgen des Hundebisses haftbar machen, erklärt sie mit den „vielen Fragenzeichen“, die in dem Verfahren geblieben sind. „Letztlich konnten der Ablauf des Hundekampfes und das Verhalten der jeweiligen Halter nicht völlig aufgeklärt werden.“

Keine Zeugen für den Kampf

Das Mannheimer Landgericht hatte dem Schäferhund-Halter die „volle Haftung“ auferlegt, weil er seinen Hund nicht unter Kontrolle gehabt und von der Aggressivität des freilaufenden Tieres gewusst habe. Mit dieser Begründung sprach die erste Instanz der Klägerin 50 000 Euro Schmerzensgeld zu. Der Schäferhund-Besitzer legte Berufung ein und erstritt jetzt einen Teilerfolg. In einer am Montag verschickten Pressemitteilung heißt es: „Auf die Berufung des Beklagten hat der 7. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe entschieden, dass der beklagte Hundehalter nur zur Hälfte für die Folgen des Hundebisses haftet und ein Schmerzensgeld lediglich in Höhe von 25 000 Euro zu zahlen hat.“ Weil es in dem Prozess keine Zeugen gab, die hätten berichten können, wie sich der Hundekampf abgespielt hat – und deshalb Aussage gegen Aussage stand –, haben die Richter eine hälftige „Sowohl-als-auch-Haftung“ festgelegt. Davon unberührt ist die Feststellung, dass der Schäferhund die Handverletzung (mit-)verursacht hat – auch wenn er gar nicht zugepackt haben sollte. In der OLG-Mitteilung wird hervorgehoben, dass es juristisch nicht darauf angekommen sei, welches der beiden raufenden Tiere letztlich die Klägerin gebissen hat. Unbestritten blieb in der zweiten Instanz die Ursächlichkeit der bis heute massiven gesundheitlichen Folgen – will heißen: Ohne Hundebiss wäre keine Hand-OP nötig geworden, die noch am selben Tag eine Lungenembolie und einen Schlaganfall ausgelöst hat.

Die Richter betonen: Allein das Halten eines Hundes, von dem grundsätzlich „Tiergefahr“ ausgehen könne, bringt in die Haftung. Außerdem gelte der Versuch, streitende Vierbeiner mit der Hand zu trennen, rechtlich als grob fahrlässig. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, hat der Senat nicht feststellen können, ob die Besitzerin des Retrievers in den Kampf eingegriffen hat. Anders als die erste Instanz sah das Oberlandesgericht auch keine Anzeichen dafür, dass der Beklagte von der Aggressivität seines Schäferhundes gegenüber Artgenossen hätte wissen müssen.

Revision wurde nicht zugelassen, allerdings kann eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.09.2019