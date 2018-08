Offene Läden, Rummel und viel Musik

Liebhaber traditionellen Brauchtums kommen in den nächsten Tagen gleich zwei Mal auf ihre Kosten – in Sandhofen und in Neckarau. Bei der größten Kerwe im Norden der Stadt stellt sich Sandhofen ab heute, Samstag, vier Tage lang auf Tausende Besucher ein. Los geht’s um 14.30 Uhr am Stich mit dem Kerwe-Umzug zum Denkmal, im Zentrum dreht sich dann alles um abwechslungsreiche Unterhaltung, wenn auf mehreren Bühnen unter anderem Superjam, Blaulicht-Trio oder Rhein-Neckar-Theater auftreten. Auch der Rummel lockt die Gäste an. Nach der Eröffnung am Sonntag mit einem ökumenischen Kerwe-Gottesdienst um 10.30 Uhr und buntem Programm beginnt um 13 Uhr der verkaufsoffene Sonntag auf der Kerwe-Meile.

Kerwelauf um 16 Uhr

Zum Programm gehört der Kerwelauf mit Start um 16 Uhr am Stich, wo die Läufer später auch durchs Ziel gehen. Am Montag- und Dienstagabend gibt’s Live-Musik. Nach geballtem Kerwetrubel und einer Pause lockt am Samstag, 1. September, 14 Uhr, und am Sonntag, 11.30 Uhr die Kerwe-Meile.

Live-Musik, Kinderaktionen eine autofreie Spielwiese und deftige regionale Gerichte: Die Neckarauer „Pilwe“ laden heute, Samstag, 25. August, 15 bis 24 Uhr, sowie morgen, Sonntag, 11 bis 22 Uhr, in der Friedrichstraße 64a zur Kerwe ein. Dort werden die Gäste in der „Scheune“, dem Vereinshaus der Fasnachter, mit allerlei Deftigem bewirtet.

Am ersten Tag tischen die Narren zudem traditionell Kurpfälzer Spezialitäten wie Wellfleisch mit „Schnut“ und Backen auf sowie am Sonntag Haxen und Sauschwänzel und eine reiche Auswahl an Getränken. Um 17 Uhr erfolgt der Bieranstich und damit der offizielle Auftakt des zweitägigen Kerwefestes in der Friedrichstraße.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018