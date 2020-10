Offene Türen in der Moschee

Mannheim.Die Türen der Ditib Yavuz Sultan Selim Moschee (Luisenring 28) stehen Besuchern ganzjährig offen, doch zum Tag der offenen Moschee am Samstag, 3. Oktober, werden von 11 bis 19 Uhr Führungen im Zwei-Stunden-Takt angeboten. Besuchern, die ein Gebet miterleben wollen, werden die Führungen um 13, 15 und 19 Uhr empfohlen. Das Programm unter dem Motto „Glauben in ungewöhnlichen Zeiten“ findet auch im Rahmen der einander.Tage der Stadt Mannheim statt. Traditionell laden alle Moscheen Deutschlands am Tag der Deutschen Einheit zum Tag der offenen Moschee ein. baum

