Offener Brief an Capitol

Sorgt seit Oktober für einen emotionalen Streit: der Sarotti-Mohr. © Stuelpnagel

Mannheim.Seit April war es still geworden um das Streitthema „Sarotti-Mohr“ im Capitol (wir berichteten, s. Textende). Doch nun sorgt ein offener Brief erneut für Diskussionen und setzt das Kulturzentrum und seinen Geschäftsführer Thorsten Riehle unter Druck.

Die Initiatoren des Briefes fordern die Beseitigung des Sarotti-Mohren über der Bar im Capitol. Das sind vorneweg Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Dr. Halua Pinto de Magalhães von der Universität Heidelberg sowie Dr. Onur Suzan Nobrega, Soziologin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zugleich rufen die Verfasser die Geschäftsführung und die Stadtspitze dazu auf, „Verantwortung für kolonialrassistische Präsenz in der Öffentlichkeit“ zu übernehmen.

Den Beschluss Riehles im Februar, den „Sarotti-Mohr“ hängen zu lassen, bezeichnen die Autoren als „fehlerhafte Entscheidung“, die es „rückgängig zu machen“ gelte. Weiter werfen sie ihm vor, die Kritik von Experten und Aktivisten ignoriert und sich nicht deutlich genug gegen Rassismus positioniert zu haben.

Stellungnahme in Arbeit

Neben einer Reihe von Organisationen und Privatpersonen aus der Region listet der Brief auch Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) als Unterzeichnerin auf. Diese hat ihre Unterschrift mittlerweile zurückgezogen und gab an, nicht zu wissen, „warum ich als Mitzeichnerin aufgeführt wurde.“

Thorsten Riehle hält die Liste der Befürworter des Schreibens nicht für glaubwürdig und wartet mit einer Antwort ab. „Die Stellungnahme ist in Arbeit, wird aber nicht vor Montag erscheinen“, äußerte er sich gegenüber dieser Zeitung. „Wir müssen noch einige inhaltliche Dinge sortieren und überprüfen.“

