Offener Unterricht an Waldorfschule

Gelegenheit, die Freie Interkulturelle Waldorfschule (FIK) in der Maybachstraße 16 am Neuen Meßplatz (Herzogenried) kennenzulernen, gibt es beim Tag der offenen Schule am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 14 Uhr. Was Waldorfpädagogik bedeutet, können Interessierte beispielsweise beim offenen Unterricht erfahren. Ein Rundgang führt unter anderem zu den Werkstätten und naturwissenschaftlichen Räumen. Daneben gibt es einige „Themeninseln“. „Hier kann man sich informieren über die Einschulung in die erste Klasse, den Wechsel nach der Grundschule in die fünfte Klasse, über die Möglichkeiten für Quereinsteiger, die verschiedenen Abschlüsse an der Schule, über die Berufsvorbereitung durch Praktika in der Oberstufe und vieles mehr“, heißt es in einer Mitteilung. Das „interkulturell“ im Namen verweise darauf, dass man auf „gegenseitiges Verstehen und wechselseitige Toleranz“ setze. Für das leibliche Wohl sorgen Schüler der siebten Klasse. Die FIK ist eine Ganztagsschule, die nach dem Nachmittagsunterricht zusätzlich eine Betreuung bietet. bhr

