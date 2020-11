Offenes Chorsingen im Online-Format

Mannheim.Die Mannheimer Liedertafel lädt am Freitag, 27. November, 18 Uhr, zum kostenlosen Offenen Chorsingen ein – und zwar von Zuhause aus. Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen musste das beliebte Format entfallen, teilt die Liedertafel mit.

Zur musikalischen Einstimmung auf die Adventszeit bietet der Verein es wieder an. Eine Stunde lang können sich Interessierte per Videochat einwählen und unter Anleitung der Chorleiterin Lena Herber bekannte Lieder singen. Die Anmeldung ist via E-Mail an kontakt@mannheimer-liedertafel.de möglich. Der Zugangslink wird danach zugesendet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020