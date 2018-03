Offenes Treffen der Asbestose-Gruppe

Anzeige

„Asbest, der unsichtbare Killer lauert überall“ – mit dieser Schlagzeile hat die Selbsthilfegruppe Asbestose Baden-Württemberg eine Pressemitteilung überschrieben. Die Initiative lädt zu ihrem ersten offenen Treffen in Mannheim ein: am Montag, 12. März, 15 Uhr, im Seminarraum 2 des „Gesundheitstreffpunkts“ Max-Joseph-Straße 1. Betreut werden Ratsuchende mit atemwegsbedingten Berufskrankheiten aufgrund von Asbest und den tückischen faserigen Eigenschaften. Aus organisatorischen Gründen wird um Voranmeldungen gebeten. Entweder telefonisch unter der Rufnummer 06203/ 43 897 oder per Mail: asbestose.shg.bw@gmail.com. wam