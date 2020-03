Dass nach der Allgemeinverfügung zur Schließung von Clubs, Bars und Kneipen wegen des neuartigen Coronavirus zahllose Unternehmer in der Stadt mit teilweise existenzgefährdeten Situationen konfrontiert sind, bekommt auch Mannheims Nachtbürgermeister Hendrik Meier (Bild) mit voller Wucht zu spüren. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagt Meier trotz allem: „Die Schließungen sind ohne Alternative. In einer solidarischen Gesellschaft dürfen Unterhaltung und wirtschaftliche Interessen nicht vor die Gesundheit von uns allen gestellt werden.“

Trotz allem habe er als Vermittler zwischen der Stadtverwaltung und Akteuren des Nachtlebens die Sorgen der Betreiber sehr genau auf dem Schirm und fordere die Entscheidungsträger derzeit „intensiv“ dazu auf, an konkreten Lösungen zu arbeiten. „Das Kurzarbeitergeld auch für Selbständige und die in Aussicht gestellten Fördertöpfe des Bundes sind hier bereits erste Anreize, auf die jetzt lokale und regionale Antworten gegeben werden müssen“, so Meier. Für Dienstag sei ein Treffen zwischen Stadt, Betreibern und Akteuren des Jobcenters geplant, um mögliche Konzepte hierzu zu eruieren. Zudem habe man auch die globale Entwicklung durch Kontakt zu einer Expertengruppe mit Fachleuten aus den USA, Spanien und Bolivien permanent im Blick.

Insgesamt plädiert Meier für eine „Kultur des Vertrauens“, dass die Politik „sämtliche notwendigen und erforderlichen Schritte“ ergreifen werde: „Die Lage ist ohne Zweifel beunruhigend, aber diese Zeit sollte keine Zeit der Panik sein.“ mer

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020