„Ohne Bewegung geht es nicht“

So lange es geht, ist Sport im Freien in Corona-Zeiten das Optimalste. Wer sich sicherer fühlt, kann dabei auch Masken tragen. An der IGMH machen Schülerinnen der 11b von Lehrerin Tanja Hedfeld Step Aerobic (v.l.): Alma Burnic, Cemre Nohutcu, Victoria Idemudia, Sudenaz Doksan und Masar Al-Rubaiy.

© IGMH