Ohne Geld keine Kunst

Sie stehen auf Theaterkarten, Konzertplakaten, Faltblättern von Ausstellungen: Ob Kleinkunst oder große Festivals, ob festlicher Opernabend oder Star-Auftritt beim „Seebühnenzauber“ – überall sieht man Firmenlogos. Ohne Sponsoring geht offenbar nichts mehr.

Das bestätigt Peter Baltruschat, als Chef vom Kulturnetz Mannheim/Rhein-Neckar für das Musikkabarett „Schatzkistl“, den „Seebühnenzauber“ und viele Aktionen mehr verantwortlich. „Unsere lokale Kulturlandschaft würde ohne Kultursponsoring mehr als deutlich anders aussehen“, formuliert er sogar drastisch: „Mannheim wäre nicht die Stadt, die wir als lebens- und liebenswert wahrnehmen“, ist er überzeugt. „Ich möchte sogar behaupten, dass es ohne diesen wichtigen Unterstützungszweig die eine oder andere Kultureinrichtung überhaupt nicht mehr geben würde.“

Besondere Orte geöffnet

Als Beispiel verweist Baltruschat auf seine eigene Einrichtung. So wäre das „Schatzkistl“ ohne seine seit 20 Jahren treuen Sponsoringpartner wie Vetter-Stiftung, MVV oder Eichbaum, Projektunterstützer und Stadt „nicht überlebensfähig“. Ohne Sponsoring hätten kulturelle Einrichtungen keine Planungssicherheit, könnten weder Arbeitsplätze noch Gagen von Künstlern garantieren. Eintrittsgelder alleine reichten nicht, sind zudem unkalkulierbar.

Andererseits geht es ihm nicht nur ums Geld. Kultursponsoring könne „Initialzündung und Keimzelle sein“, so Baltruschat. Ein Beispiel ist seine Reihe „wOrtwechsel – Kultur an ungewöhnlichen Orten“, wo sich auch Unternehmen öffnen, kleine Konzerte und Lesungen ermöglichen – etwa die MVV im Wasserturm am Friedrichsplatz oder die Firma Lochbühler im Seckenheimer Wasserturm, die beide sonst nicht zugänglich sind. Ein weiteres Beispiel für eine besondere Art von Kultursponsoring sind die „MVV Kunstabende“ in der Kunsthalle, die am ersten Mittwoch im Monat die Hemmschwelle senken wollen – für die die MVV die Kosten trägt.

Auch bei den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) tragen alle Einladungen zu Sonderschauen Logos von Firmen, oft das des Mannheimer Unternehmens Berrang. „Ohne diese Hilfe wären viele Ausstellungen nicht denkbar“, macht Generaldirektor Alfried Wieczorek deutlich. Da es aber zum Beispiel gerade bei Berrang bis auf das kleine Logo „praktisch keine Gegenforderung“ gebe, sei das „schon eher Mäzenatentum“, betont Wieczorek.

„Wir unterstützen die Reiss-Engelhorn-Museen gerne, weil sie eine der herausragenden Kulturinstitutionen der Metropolregion sind und darüber hinaus auch bundesweit Bedeutung haben“, erklärt Dominique Gründler von der Berrang-Geschäftsleitung. Außerdem begreife man die Kooperation mit dem Museum „als Chance, weiche Standortfaktoren in der Region zu gestalten und zu einem attraktiven Lebensumfeld für unsere Mitarbeiter beizutragen“, sagt sie. So nutze Berrang gerne die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern gemeinsam die Ausstellungen zu besuchen „und ihnen die spannenden Themen, denen die REM sich widmen, näher zu bringen“, erzählt Gründler.

Während Berrang als Spezialist für mechanische Verbindungstechnik keine direkte Beziehung zwischen seinen Produkten und der Kultur hat, ist das bei der Mannheimer Versicherung anders. „Als großer Musikinstrumenten- und Kunstversicherer sind wir eng mit der Kultur verbunden“, so Vorstandsmitglied Jürgen Wörner. Mit der Sinfonima-Stiftung, die Stipendiaten ein hochwertiges Musikinstrument auf Zeit zur Verfügung stellt, und der Unterstützung der Mannheimer Philharmoniker, die jungen Musikern erste Berufserfahrungen ermöglichen, „wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass außergewöhnliche Talente ihrem Lebenstraum treu bleiben und so unsere Gesellschaft bereichern“, so Wörner.

Bedeutung für den Standort

Fuchs Petrolub, ebenso bei den Mannheimer Philharmonikern wie auch bei Theater und Kunsthalle engagiert, nennt noch einen anderen wichtigen Grund: „Kulturelle Highlights sind von großer Bedeutung für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Mannheim und für die Menschen, die hier leben und arbeiten“, betont Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs. Gesellschaftliches Engagement habe bei Fuchs eine lange Tradition, „und dabei liegt uns Mannheim als Standort unseres Stammsitzes natürlich besonders am Herzen“, so Stefan Fuchs. Auch die Eichbaum-Brauerei, sonst eher im Sport und der Fasnacht zu Hause, ist Kultursponsor – etwa bei Capitol, Alter Feuerwache, Schatzkistl, hat aber auch schon eigens spezielle Biere für Ausstellungen der Reiss-Engelhorn Museen gebraut.

„Diese Zusammenarbeit ist seit langem gewachsen“, sagt Jochen Schneider, der Verkaufsdirektor Gastronomie: „Wir glauben fest daran, dass kleine Veranstaltungshäuser fest zu Mannheim gehören, genauso wie wir als ältestes Industrieunternehmen der Stadt.“ Daher helfe man auch mit, „das vielfältige kulturelle Leben der Quadratestadt zu erhalten und zu beleben“, so Schneider.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.09.2018